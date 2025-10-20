Дубълът на ЦСКА победи Севлиево в среща от Втора лига

Дубълът на ЦСКА победи ФК Севлиево с 2:1 като гост в среща от 12-ия кръг на Втора лига.

Марк-Емилио Папазов откри резултата в полза на "червените" от дузпа в 37-а минута, а Юлиан Илиев удвои в 57-а минута.

Никола Борисов се разписа за домакините в 72-а минута.

С победата ЦСКА ІІ се изкачи на пето място в класирането с 18 точки, докато Севлиево остава на 13-о място с 10 точки.

Следващата седмица "червените" отново ще гостуват в Севлиево, като този път представителния отбор, воден от Христо Янев, ще срещне севлиевци в мач от 1/16-финалите за Купата на България.

Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига: Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София) - 1:2 Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен) - 18.30 ч от неделя: Лудогорец II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас) - 4:2 от събота: Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица) - 2:2 Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич) - 3:0 Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 4:2 Марек (Дупница) - Дунав (Русе) - 1:1 Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански) - 2:1 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 11 9 2 0 23:4 29 точки 2. Янтра 2019 (Габрово) 11 7 4 0 15:6 25 3. Фратрия (Варна) 10 8 1 1 22:8 25 4. Вихрен (Сандански) 12 7 2 3 19:14 23 5. ЦСКА II (София) 12 5 3 4 22:15 18 6. Локомотив (Горна Оряховица) 12 4 5 3 12:11 17 7. Пирин (Благоевград) 11 5 1 5 18:16 16 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 11 4 3 4 17:18 15 9. Лудогорец II (Разград) 12 4 1 7 15:21 13 10. Миньор (Перник) 11 3 4 4 13:13 13 11. Черноморец 1919 (Бургас) 11 2 5 4 11:14 11 12. Етър (Велико Търново) 11 2 5 4 9:13 11 13. Севлиево (Севлиево) 11 2 4 5 8:13 10 14. Спортист 2009 (Своге) 11 2 4 5 9:18 10 15. Спартак (Плевен) 11 2 3 6 9:16 9 16. Марек (Дупница) 11 1 5 5 6:13 8 17. Беласица (Петрич) 11 0 4 7 3:18 4 .