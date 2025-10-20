Подробно търсене

Дубълът на ЦСКА победи Севлиево в среща от Втора лига

Мирослав Димитров
Дубълът на ЦСКА победи Севлиево в среща от Втора лига
Дубълът на ЦСКА победи Севлиево в среща от Втора лига
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Севлиево,  
20.10.2025 18:08
 (БТА)

Дубълът на ЦСКА победи ФК Севлиево с 2:1 като гост в среща от 12-ия кръг на Втора лига.

Марк-Емилио Папазов откри резултата в полза на "червените" от дузпа в 37-а минута, а Юлиан Илиев удвои в 57-а минута.

Никола Борисов се разписа за домакините в 72-а минута.

С победата ЦСКА ІІ се изкачи на пето място в класирането с 18 точки, докато Севлиево остава на 13-о място с 10 точки.

Следващата седмица "червените" отново ще гостуват в Севлиево, като този път представителния отбор, воден от Христо Янев, ще срещне севлиевци в мач от 1/16-финалите за Купата на България.

Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига:

Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)                   - 1:2
Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)                  - 18.30 ч

от неделя:
Лудогорец II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас)       - 4:2

от събота:
Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)           - 2:2
Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич)               - 3:0
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)                 - 4:2
Марек (Дупница) - Дунав (Русе)                          - 1:1
Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански)                   - 2:1

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                11   9   2   0   23:4    29 точки
 2. Янтра 2019 (Габрово)        11   7   4   0   15:6    25
 3. Фратрия (Варна)             10   8   1   1   22:8    25  
 4. Вихрен (Сандански)          12   7   2   3   19:14   23
 5. ЦСКА II (София)             12   5   3   4   22:15   18
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 12   4   5   3   12:11   17
 7. Пирин (Благоевград)         11   5   1   5   18:16   16
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      11   4   3   4   17:18   15
 9. Лудогорец II (Разград)      12   4   1   7   15:21   13
10. Миньор (Перник)             11   3   4   4   13:13   13
11. Черноморец 1919 (Бургас)    11   2   5   4   11:14   11
12. Етър (Велико Търново)       11   2   5   4    9:13   11
13. Севлиево (Севлиево)         11   2   4   5    8:13   10
14. Спортист 2009 (Своге)       11   2   4   5    9:18   10
15. Спартак (Плевен)            11   2   3   6    9:16    9
16. Марек (Дупница)             11   1   5   5    6:13    8 
17. Беласица (Петрич)           11   0   4   7    3:18    4
.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:56 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация