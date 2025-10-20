ООН заяви, че йеменските бунтовници хуси, които окупираха по-рано комплекс на световната организация в Сана, вече са се изтеглили

ООН заяви днес, че йеменските бунтовници хуси, които окупираха по-рано комплекс на световната организация в Сана, вече са се изтеглили, предаде ДПА.

Хусите нахлуха в комплекса на ООН в събота, като задържаха 20 служители на световната организация, включително 15 чуждестранни граждани.

"Всички 15 чуждестранни служители вече могат да се движат свободно в комплекса на ООН в Сана и поддържат контакт със съответните служби на организацията и семействата си", се казва в разпространено днес изявление на световната организация. Петимата йеменски служители на ООН, които бяха задържани в същия този комплекс, са освободени, се казва още в изявлението.

От 2014 г. насам Йемен е обхванат от опустошителна борба за власт между правителствените сили, подкрепяни от ръководена от Саудитска Арабия коалиция, и свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси. Движението "Ансар Аллах" (официалното име на хусите - бел. ред.) контролира големи територии в северната част на страната, включително столицата Сана.