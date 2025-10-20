МИНА: Министерството на вътрешните работи е установило 30 жертви на трафик на хора тази година

От началото на годината в Черна гора са повдигнати 17 наказателни обвинения срещу 19 лица за трафик на хора, като са установени 30 жертви, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на съобщение на Министерството на вътрешните работи в Подгорица.

Министерството заяви, че изпълнява серия от дейности във връзка с Европейския ден за борба с трафика на хора с цел повишаване на осведомеността за трафика на хора като форма на съвременно робство, което не познава граници и отнема на хората по света свободата и основните им права с цел експлоатация.

„Най-разпространените форми на експлоатация остават принудителният труд и просията, като са регистрирани и случаи на сексуална експлоатация и незаконен брак“, се казва в прессъобщението на черногорското вътрешно министерство.

