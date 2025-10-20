Подробно търсене

Треньорът на Берое Алехандро Сагерас: "Бавенето на играта и прекъсванията не ни позволиха да победим"

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
БТА, Стара Загора (20 октомври 2025) Първенство на България по футбол, среща от 12-тия кръг на Първа лига между отборите на „Берое" (Стара Загора) и „Монтана". На снимката: старши треньорът на „Берое" Алехандро Сагерас.Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПБ)
Стара Загора,  
20.10.2025 22:54
 (БТА)

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас изрази задоволството си от играта на своя тим при равенството срещу Монтана в Стара Загора. Пред БТА наставникът коментира, че в деншния двубой е дал шанс и на младите състезатели от своя отбор.

"През първото полувреме играхме много добре, а съперникът нямаше много ситуации за гол. Отбелязаха ни след неточност за един миг и това им даде импулс и мотивация, че могат да ни победят. През втората част имахме редица ситуации, но не успяхме да отбележим. Бавенето на играта и многото прекъсвания не ни позволи да имаме постоянен натиск и отбележим", каза наставникът. 

По думите на Сагерас отборът му е стоял добре пред вратата на съперника, но смяната на ритъма в двубоя е бил решаващ при отбелязването на победно попадение. "Не го отдавам на концентрация пред гола или умения, а просто малшанс, намеси на вратаря и редицата нарушения", допълни треньорът.

Той обърна внимание на кадровите проблеми в своя отбор и посочи, че днес е дал възможност и повече игрови минути на редица млади състезатели като Стилиян Русенов, Мартин Георгиев и Мирослав Георгиев. "Разполагаме с млади играчи, които искат да се представят добре. Имахме проблеми с някои от футболистите и им дадохме възможност да покажат своите качества. Ще се опитаме да се възстановим и контузените да бъдат готови за мача с ЦСКА. Салидо е важен, но важни са и всички останали", каза още Алехандро Сагерас.

/ХБ/

