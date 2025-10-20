Берое и Монтана не се победиха в мач от 12-ия кръг на шампионата във футболната Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от 12-ия кръг на Първа лига:

Берое (Стара Загора) – Монтана - 1:1 (1:1)

голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 7, 1:1 Филип Ежике 16

стадион: "Берое", Стара Загора

главен съдия: Мартин Марков

жълти картони: Аугусто Дабо, Факундо Костантини, Мартин Георгиев, Факундо Аларкон (Берое) Кристофър Ачемпонг (Монтана)

състав на Берое: Артур Мота, Хуан Пабло Саломони, Факундо Костантини, Кайо Лопес, Хуан Карлос Пинеда, Йесид Валбуена (83 – Мирослав Георгиев), Викторио Вълков (65 - Факундо Аларкон), Стилян Русенов, Алберто Салидо (46 – Нене), Жоао Милейрао (83 – Мартин Георгиев), Аугусто Дабо;

състав на Монтана: Марсио Роса, Кристофър Ачемпонг, Дейвид Малембана (83 – Никола Борисов), Соломон Джеймс, Костадин Илиев, Антон Тунгаров, Важебах Сакор (62 - Илиас Илиадис), Борис Димитров (90 - Димитър Буров), Калоян Стрински (62 – Петър Атанасов), Филип Ежике, Томас Азеведо (83 - Джоел Берхане);

Берое и Монтана завършиха при резултат 1:1 в последен мач от 12-ия кръг на шампионата в Първа лига. Двата тима си размениха по едно попадение в начлото на срещата. Алберто Салидо откри резултата в 7-та минута с осмото си попадение за сезона, а девет минути по-късно Филип Ежике изравни за 1:1. През втората част и двата отбора имаха своите шансове, но ново попадение така и не падна.

Мачът започна с атаки към двете врати, при които вратарите се намесиха по веднъж в ситуациите. В 7-та минута Жоао Милейрао центрира на втора греда от десния фланг, а непокрития Алберто Салидо прати топката в мрежата от близка дистанция с удар от въздуха – 1:0 за Берое.

Девет минути по-късно Монтана изравни резултата, след като Филип Ежике успя да се възползва от пас в дълбочина, финтира Хуан Саломони и реализира от малък ъгъл за 1:1.

Артур Мота се намеси блестящо в 24-та минута след удар на Калоян Стрински и предотврати пълен обрат в резултата.

В следващите минути гостите бяха по-активни на терена, но не успяха да стигнат до нов удар в очертанията на вратата. От своя страна Берое разчиташе на центрирания, които също не донесоха успех и двата тима се разделиха на почивка при равенство в резултата.

Минута след подновяване на играта Монтана организира добра атака, която завърши с опасен удар на Томас Азеведо. Топката рикошира в тялото на Саломони и излезе в корнер на сантиметри от гредата.

Берое отговори с пробив на Нене в 52-та минута, при който влезлият на почивката испанец отправи много силен и точен удар, но Марсио Роса се намеси страхотно и изби в ъглов удар. След изпълнението се получи разбъркване в пеналта на гостите и Хуан Саломони отправи удар от въдуха, но топката мина над вратата.

Три минути по-късно Кайо Лопес стрля от около 30 метра, но Роса изби насочената в долния десен ъгъл топка.

Берое владееше инициативата в следващите минути, а Монтана използва всяка възможност за бързи атаки. При една от тях в 76-та минута Филип Ежике бе изведен от Илиас Илиадис сам срещу Артур Мота, но вратарят на домакините успя да избие удара на нападателя.

Три минути след това отново Ежике направи самостоятелен пробив и бе съборен в наказателното поле от Мота, а реферът посочи бялата точка за изпълнение на дузпа. Флагът на страничния съдия обаче бе вдигнат за засада и решението бе отменено.

В добавеното време Ежике имаше възможност да донесе победата за своя тим след като стреля с глава от непосредствена близост, но топката мина над вратата на старозагрци.

По този начин Берое се изкачи на 6 място в класирането с актив от 14 точки, а Монтана остана на 12 позиция със 12 пункта и прекъсна серията си от три поредни загуби.

В следващия кръг Берое ще гостува на ЦСКА, а двубоят е насрочен за 26 октомври от 17:15 ч. Монтана приема Арда на 24 октомври от 15:00 часа.