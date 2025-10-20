Подробно търсене

Биляна Митева бе преизбрана за председател на Македонско-българската стопанска камара

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Биляна Митева, председател на Македонско-българската стопанска камара. Снимка: БТА
Скопие,  
20.10.2025 21:33
 (БТА)

Биляна Митева бе преизбрана за председател на Македонско-българската стопанска камара на редовното годишно събрание, проведено днес, съобщиха от камарата. 

В последните години  членовете на Камарата са се увеличили със 127 процента, което представлява най-големият ръст от създаването ѝ, подчерта Митева в изказването си. 

"Този напредък е доказателство за продължаващия ангажимент на Македонско-българската стопанска камара  за подкрепа на бизнеса и създаване на нови възможности за бизнес мрежи. С нарастването на членството, камарата отбеляза и значително развитие в организационен и финансов аспект", се казва в съобщението.

Приета бе годишната работна програма на камарата, чието мото за новия четиригодишен период е "Създаваме ценности заедно" с ясна визия за задълбочаване на икономическото сътрудничество, подкрепа на предприемачеството и повишаване на видимостта на компании от Република Северна Македония на регионалния пазар.

На събранието присъстваха посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков, ръководителят на Търговско-икономическата служба в посолството на България в страната Димитър Сълов, както и представители на бизнеса от Република Северна Македония и голям брой членове на Македонско-българската стопанска камара.

/СХТ/

