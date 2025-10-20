"С оглед създадените чисти положения заслужавахме дори да победим Берое", каза пред БТА наставникът на Монтана Анатоли Нанков

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков коментира пред БТА равенството на своя тим срещу Берое и посочи, че неговите играчи са имали отлични шаносве да си тръгнат с победа от Стара Загора.

"Получи се здрав и оспорван двубой. Съжалявам, че пропуснахме своите шаносве да победим с оглед на положенията през второто полувреме. Имахме много добри ситуации, но може би не ни достигна малко класа и майсторство в завършващата фаза. Ежике отбеляза по-трудната ситуация, но който не играл футбол, той не е пропускал. Момчето се стара и донесе точката за отбора", каза треньорът.

Той коментира, че у неговите играчи се е събрало напрежение след трите поредни загуби в шампионата. "Беше трудна ситуация, защото след три поредни победи имахме три загуби, но срещу силни съперници. Единствено загубата у дома срещу Спартак (Варна) за мен не е справдлива, защото играхме по-добре от съперника и ги надиграхме по всички показатели. Събра се напрежение и започнахме сковано, но момчетата се отпуснаха и дори заслужавахме победата", допълни треньорът на Монтана.

По неговите думи всяка спечелена точка за Монтана е важна, защото всички мачове за тима са трудни. "Всеки мач е важен и ще се стремим да печелим точки. Ще се радвам да се подбряваме и като игра, и като класиране. не мога да прогнозирам какво ще се случи в следващите двубои, но още утре започваме подготовка за мача с Арда и ще се опитаме да възстановим футболистите", каза още Анатоли Нанков.