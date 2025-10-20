Средиземноморските страни от ЕС призовават за деблокиране на хуманитарната помощ за Газа

Деветте средиземноморски страни от ЕС призоваха днес за отваряне на пропускателни пунктове за хуманитарна помощ, за да може хуманитарната помощ да достига до Газа, както и за мерки, гарантиращи спазването на прекратяването на огъня в анклава, предаде Франс прес.

Групата, известна като МЕД9, призова за „незабавно деблокиране на цялата хуманитарна помощ за Газа“, заяви словенският премиер Роберт Голоб на съвместна пресконференция след срещата.

Тази година срещата на върха на МЕД9 се проведе в словенския адриатически град Порторож. Словения е ротационен председател на групата.

„Няма абсолютно никакво извинение някой да блокира такава хуманитарна помощ и ние очакваме израелското правителство да отвори граничния пункт Рафах, както и други гранични пунктове, за да може хуманитарната помощ да достигне до Газа“, добави словенският премиер.

МЕД9 настоява също така да се гарантира безопасен достъп на медиите до ивицата Газа.

Високопоставени представители на Франция, Кипър, Гърция, Хърватия, Италия, Малта, Словения, Испания и Португалия се срещнаха днес в рамките на инициативата МЕД9, за да обсъдят въпроси, засягащи средиземноморския регион.

На срещата присъстваха също кралят на Йордания Абдула Втори и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Ден след като израелски удари в ивицата Газа поставиха на изпитание крехкото примирие, което е в сила от 10 октомври, израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна днес в Израел със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Словенският премиер Роберт Голоб посочи, че групата МЕД9 иска да се увери, че споразумението за прекратяване на огъня се спазва напълно, „включително чрез разполагане на наблюдатели на място“.

След израелските бомбардировки в неделя, при които загинаха десетки в Газа, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че „прекратяването на огъня има всички шансове да предложи траен мир. Ще има възходи и падения и ние ще трябва да следим ситуацията“, каза Ванс.

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната през септември заради заповеди за арест, издадени срещу него от Международния наказателен съд (МНС) за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Любляна призна държавата Палестина през 2024 г.