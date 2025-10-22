Подробно търсене

Международният съд на ООН постанови, че Израел трябва да задоволи основните нужди на жителите на Газа

Алексей Маргоевски
Председателят на съда Юджи Ивасава (вторият отдясно) чете днес консултативното становище на Международния съд, че Израел трябва да осигури доставките на хуманитарна помощ за палестинците в Газа и на окупирания Западен бряг. Снимка: AP/Peter Dejong
Хага,  
22.10.2025 18:14
 (БТА)
Най-висшата съдебна инстанция на ООН -  Международният съд в Хага, постанови днес, че Израел има задължението да осигури задоволяването на основните нужди на цивилното население на ивицата Газа, предаде Ройтерс.

В решението си 11-те съдии от Международния съд добавят, че Израел трябва да подкрепи хуманитарните усилия на ООН и нейните агенции в анклава, включително Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци.

Израел не е подкрепил с доказателства твърденията си, че голям брой служители на агенцията са членове на "Хамас", постановиха още съдиите.

Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон нарече днес консултативното становище на Международния съд за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци "позорно".

"Те обвиняват Израел, че не си сътрудничи с органи на ООН [...] Те трябва да търсят вината в себе си. Тези органи са се превърнали в развъдник за терористи. Да вземем например Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци [...] една организация, която подкрепя "Хамас" от години", каза Данон.

/ГГ/

Свързани новини

22.10.2025 17:21

Израелският парламент даде първоначално одобрение за анексирането на окупирания Западен бряг

Законопроект, който прилага израелското законодателство към окупирания Западен бряг, което е равносилно на анексиране на територия, която палестинците искат за своя държава, получи предварително одобрение от израелския парламент, предаде
22.10.2025 11:45

Международният съд на ООН ще даде становище за задълженията на Израел да позволи предоставянето на помощ в Газа

Най-висшата съдебна инстанция на ООН, Международният съд на ООН в Хага, ще издаде консултативно становище днес зе задълженията на Израел към ООН и други хуманитарни организации, които се опитват да работят в Газа и Западния бряг, предаде Ройтерс.
21.10.2025 16:52

Израел поиска канадският премиер Карни да не спазва заповедта на МНС за арест на Нетаняху

Израелското правителство призова канадския премиер Марк Карни да се откаже от намеренията си да спази заповедта на Международния наказателен съд за арестуване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той пътува до страната, предаде Ройтерс.
20.10.2025 20:26

Средиземноморските страни от ЕС призовават за деблокиране на хуманитарната помощ за Газа

Деветте средиземноморски страни от ЕС призоваха днес за отваряне на пропускателни пунктове за хуманитарна помощ, за да може хуманитарната помощ да достига до Газа, както и за мерки, гарантиращи спазването на прекратяването на огъня в анклава, предаде Франс прес.

Към 18:28 на 22.10.2025 Новините от днес

