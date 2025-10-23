Израелски министър се извини за направени от него коментари за Саудитска Арабия

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич се извини за това, че днес е посъветвал Саудитска Арабия да продължи "да язди камили", вместо да изисква създаването на палестинска държава в замяна на нормализиране на отношенията между двете страни, предаде Франс прес.

В изказване по време на конференция за евентуална анексия на Западния бряг от Израел, което би сложило край на възможността за създаване на палестинска държава, Смотрич заяви, че "ако Саудитска Арабия ни каже: нормализиране в замяна на палестинска държава; трябва да ѝ се отговори - не, приятели, благодаря".

Договорените с посредничеството на САЩ по инициатива на американския президент Доналд Тръмп по време на първия му мандат Авраамови споразумения от 2020 г. доведоха до нормализиране на отношенията между Израел и няколко арабски държави, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн, Мароко и Судан.

От друга страна, преговорите за нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел бяха замразени след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., предизвикала войната в ивицата Газа. Рияд поставя като условие за каквото и да било нормализиране създаването на палестинска държава.

"Продължавайте да яздите камили в пустинята на Саудитска Арабия, а ние ще продължим да се развиваме - с икономика, общество, държава и всички велики и чудесни неща, които можем да правим", добави Смотрич, предизвиквайки бурни реакции в Израел.

Лидерът на опозицията Яир Лапид реагира в социалната платформа "Екс" на арабски език: "Обръщам се към нашите приятели от Кралство Саудитска Арабия и Близкия изток, Смотрич не представлява Израел". След това той призова министъра да се извини.

Бившият министър на отбраната Бени Ганц заяви, че изказванията на Смотрич "свидетелстват за невежество и липса на съзнание за отговорността му като високопоставен министър в правителството".

Смотрич е известен с провокативните си изказвания, които често се разминават с официалната линия на правителството на Бенямин Нетаняху, в което той е един от най-радикалните членове.

"Субектът, наречен Израел, е държавата Израел във всичките ѝ граници и никога няма да позволи създаване на палестинска държава" каза днес той.

Като министър от крайната десница, Смотрич отдавна се застъпва за анексирането на окупирания Западен бряг, където живее.

Оценявайки в крайна сметка думите си като "неуместни", Смотрич се извини публично в кратко видео днес следобед.

"Моето изявление относно Саудитска Арабия определено бе неуместно и съжалявам за обидата, която може да е причинило", заяви той.

"Въпреки това, очаквам и от саудитците да не ни нанасят вреда и да не отричат наследството, традициите и правата на еврейския народ върху историческата му родина в Юдея и Самария (наименование, използвано от Израел за Западния бряг - бел. АФП), за да установят истински мир с нас", каза Смотрич.