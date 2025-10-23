Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Американският вицепрезидент Ванс заяви, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и израелският премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим, 22 октомври 2025 г. Снимка: Nathan Howard/The New York Times чрез AP
Тел Авив,  
23.10.2025 15:26
 (БТА)
"Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел", заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс след предварително гласуване в израелския парламент на два законопроекта, целящи разпростиране на израелския суверенитет над Западния бряг, предаде Франс прес.

"Ако това бе политически ход, то бе много глупав политически ход и аз лично го приемам като обида", реагира Ванс.

"Политиката на правителството на (американския президент Доналд) Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел, това ще продължи да бъде нашата политика", заяви днес американският вицепрезидент в края на посещението си в Израел.

Той каза пред журналисти в Тел Авив, че е "настроен оптимистично" за примирието в ивицата Газа след преговорите си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

/БЗ/

23.10.2025 08:00

Плановете на Израел за анексиране на Западния бряг "заплашват" прекратяването на огъня в Газа, заяви Рубио

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че решението на израелския парламент да подкрепи законопроекти за разширяване на израелската суверенитет в Западния бряг може да "застраши" прекратяването на огъня в Газа, предаде Франс
23.10.2025 02:21

Марко Рубио заминава на посещение в Израел, потвърди Държавният департамент

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава на посещение в Израел до 25 октомври. Визитата, започваща утре, ще се състои в момент на крехко примирие в Газа между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде Ройтерс. След това
22.10.2025 18:14

Международният съд на ООН постанови, че Израел трябва да задоволи основните нужди на жителите на Газа

Най-висшата съдебна инстанция на ООН, Международният съд на ООН в Хага, постанови днес, че Израел има задължението да осигури задоволяването на основните нужди на цивилното население на ивицата Газа, предаде Ройтерс.
22.10.2025 17:25

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с израелския премиер Нетаняху в петък

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пътува до Израел, за да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху в петък, съобщи днес израелското правителство, цитирано от Асошиейтед прес.
22.10.2025 17:21

Израелският парламент даде първоначално одобрение за анексирането на окупирания Западен бряг

Законопроект, който прилага израелското законодателство към окупирания Западен бряг, което е равносилно на анексиране на територия, която палестинците искат за своя държава, получи предварително одобрение от израелския парламент, предаде

