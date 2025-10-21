Подробно търсене

Джей Ди Ванс пристигна в Израел на фона на крехко примирие в Газа

Пламен Йотински
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се качва на "Еър Форс 2" на път към Близкия изток. Снимка: Nathan Howard/The New York Times via AP
Йерусалим,  
21.10.2025 12:52
 (БТА)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Вънс пристигна в Израел на фона на Вашингтон да стабилизира първата, крехка фаза на примирието в Газа и да подтикне Израел и "Хамас" към по-трудните отстъпки, изисквани от всяка от страните в предстоящите преговори, предаде Ройтерс.

Двете страни се обвиняват взаимно в многократни нарушения на примирието, откакто то беше официално договорено преди осем дни. Повод за размяната на упреци станаха нови изблици на насилие и темпото на връщане на телата на заложниците, доставянето на помощи и отварянето на границите.

Въпреки това, планът за примирие на американския президент Доналд Тръмп от 20 точки ще изисква много по-трудни стъпки, с които страните все още не са се ангажирали напълно, включително разоръжаването на "Хамас" и стъпки към създаването на палестинска държава.

Посещението на Ванс следва разговорите в понеделник между израелския премиер Бенямин Нетаняху и американските пратеници Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър и идва в момент, когато "Хамас" се среща с посредниците в Кайро.

Високопоставен израелски служител заяви, че целта на посещението на Ванс е да се пристъпи към втората фаза на примирието в Газа. 

Преговорите на "Хамас" в Кайро, водени от лидера в изгнание на групата Халил ал Хая, също разглеждат перспективите за следващата фаза на примирието и следвоенните споразумения в Газа, както и стабилизирането на съществуващото примирие.

Делегация от Египет, важен посредник в търсенето на решение на конфликта, днес пристигна в Израел, съобщиха израелски и египетски източници. Не стана ясно веднага дали пристигането ѝ е свързано с визитата на Ванс.

/ВС/

Свързани новини

20.10.2025 20:26

Средиземноморските страни от ЕС призовават за деблокиране на хуманитарната помощ за Газа

Деветте средиземноморски страни от ЕС призоваха днес за отваряне на пропускателни пунктове за хуманитарна помощ, за да може хуманитарната помощ да достига до Газа, както и за мерки, гарантиращи спазването на прекратяването на огъня в анклава, предаде Франс прес.
20.10.2025 13:41

Делегация на "Хамас" е в Кайро за обсъждане на споразумението за примирие с Израел

Делегация на "Хамас" начело с де факто лидера му Халил ал Хая е пристигнала в Кайро, за да обсъди прилагането на споразумението за примирие с Израел с посредници и с други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт "Тахя Маср", позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение.
20.10.2025 09:54

Примирието в Газа бе подложено на първото си изпитание, пишат западни издания

"Примирието в Газа е под въпрос, след като Израел нанесе серия от удари", пише британският в. "Таймс". Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли удари "срещу терористични цели на "Хамас", в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах.

