Повечето американци смятат, че САЩ трябва да признаят палестинска държава, сочи проучване на Ройтерс/ИПСОС

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: AP Photo/Evan Vucci, File
Вашингтон,  
22.10.2025 16:33
 (БТА)
Повечето американци – включително 80% от демократите и 41% от републиканците – смятат, че САЩ трябва да признаят палестинска държава – знак, че решението на президента Доналд Тръмп да се противопостави на подобно решение е в разрез с общественото мнение, показва проучване на Ройтерс/ИПСОС.

Шестдневното проучване, което приключи в понеделник, установи, че 59% от респондентите подкрепят признаването на палестинска държава от страна на САЩ, 33% се противопоставят на подобно решение, а останалите не са сигурни или не са отговорили на този въпрос.

Около половината запитани представители на Републиканската партия на Тръмп – 53% са дали отрицателен отговор, докато 41 на сто са подкрепили признаването на палестинска държава от САЩ.

Нарастващ брой страни – включително съюзниците на САЩ – Великобритания, Канада, Франция и Австралия  - официално признаха палестинската държава през последните седмици, с което си навлякоха критики от страна на Израел, чието основаване през 1948 г. доведе до разселването на стотици хиляди палестинци и десетилетен конфликт.

Израелските бомбардировки опустошиха огромни части от палестинските селища в ивицата Газа след изненадващите атаки на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г.

Около 60% от запитаните в проучването заявяват, че ответните мерки на Израел в ивицата Газа са прекомерни, докато 32% не са съгласни с това твърдение.

Тръмп, който се върна в Белия дом през януари, подкрепя войната на Израел, а този месец стана посредник за спиране на огъня, което породи надежди, че може да бъде постигнат траен мир.

Проучването на Ройтерс/Ипсос показва, че американското общество е готово да се довери на Тръмп, ако планът проработи. Около 51% от запитаните са съгласни с твърдението, че Тръмп ще "има значителен принос", ако усилията му за мир се окажат успешни, в сравнение с 42%, които не са съгласни.

Макар че само един на всеки 20 демократи подкрепя цялостното представяне на Тръмп като президент, един на всеки четирима посочва, че ако мирът се задържи, значителният му приност трябва да бъде отбелязан.

Успехът обаче далеч не изглежда сигурен, след като през уикенда избухна насилие, което заплаши да провали едноседмичното примирие, а американски дипломати оказаха натиск върху "Хамас" и Израел да спазват споразумението.

Ключови въпроси като разоръжаването на палестинската групировка, по-нататъшното изтегляне на израелските войски и бъдещото управление на палестинския анклав остават нерешени.

Одобрението за външната политика на Тръмп бележи скромен ръст, достигайки 38% при последното проучване на Ройтерс/Ипсос, в сравнение с 33% по-рано този месец, направено точно преди подписването на споразумението за примирие. Това е най-високият рейтинг на американския президент от месец юли насам.

/АГ/

Свързани новини

22.10.2025 13:30

"Хамас" понесе тежки удари, но вероятно ще се опита да запази контрола си върху Газа

"Хамас" управляваше ивицата Газа с желязна ръка близо две десетилетия - период, през който палестинското ислямистко движение воюва с Израел няколко пъти. Така че възможно ли е сега "Хамас" изведнъж да сложи оръжие и да се откаже от контрола върху тясната и гъстонаселена крайбрежна територия, където живеят над 2 милиона палестинци, както предвижда мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп.
21.10.2025 12:52

Джей Ди Ванс пристигна в Израел на фона на крехко примирие в Газа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Вънс пристигна в Израел на фона на Вашингтон да стабилизира първата, крехка фаза на примирието в Газа и да подтикне Израел и "Хамас" към по-трудните отстъпки, изисквани от всяка от страните в предстоящите преговори,
20.10.2025 13:01

Зетят на Тръмп призова Израел да "намери начин да помогне" на палестинците

Израел трябва да "намери начин да помогне" на палестинците да "се интегрират в Близкия изток", заяви един от американските пратеници, участващи в преговорите между Израел и "Хамас", цитиран от Франс прес.
16.10.2025 11:19

Планът на Тръмп оставя за по-нататък въпроса за създаването на палестинска държава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи с голяма тържественост миналата седмица своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. Той постигна нещо, което изглеждаше малко вероятно съвсем доскоро - останалите живи от заложниците, отведени от бойци на ислямисткото движение "Хамас" в палестинската територия при атаката на 7 октомври 2023 г., предизвикала конфликта, вече са на свобода. Тръмп неслучайно бе поканен да говори пред израелския парламент в много помпозна обстановка.
15.10.2025 15:19

АНСА: Признаването на палестинска държава е по-близо, заяви италианският външен министър

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви днес, че решението на Рим за признаване на палестинска държава е по-близо, след като палестинското ислямистко движение "Хамас" освободи живите израелски заложници, които държеше в ивицата Газа повече от две години, предаде италианската новинарска агенция АНСА.Освобождаването на заложниците беше едно от условията, които правителството на Джорджа Мелони постави, за да признае палестинска държава. Второто условие на Рим бе отстраняването на "Хамас" от политическото и военно управление в Газа и на Западния бряг.
14.10.2025 20:13

Признаването на палестинска държава ще помогне за постигането на мир в Газа, заяви британският премиер Стармър

Признаването на палестинска държава ще помогне за постигането на мир в ивицата Газа, заяви пред британския парламент днес премиера Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА. В обръщение пред законодателите след завръщането си от срещата за мир в
14.10.2025 12:21

Йордания заяви, че Близкият изток без палестинска държава е обречен на провал

Йорданският крал Абдула Втори каза, че без мирен процес, който да води до създаването на палестинска държава, Близкият изток е обречен, предаде ДПА. В интервю за Би Би Си, което бе излъчено снощи, монархът подчерта, че ако този въпрос не бъде решен, конфликтът в региона може да пламне отново.
14.10.2025 12:08

Прибързано ли беше обявяването на края на войната в Газа

Крехкото примирие между Израел и палестинската групировка "Хамас" в ивицата Газа вчера доведе до голяма радост в двете територии вчера, след освобождаването на последните 20 живи израелски заложници и връщането на телата на четирима мъртви в замяна на около 2000 палестински затворници, излежаващи присъди в Израел.

