ОБНОВЕНА Според вицепрезидента на САЩ прекратяването на огъня в Газа протича по-добре от очакваното

Габриела Големанска, Виктор Турмаков
Според вицепрезидента на САЩ прекратяването на огъня в Газа протича по-добре от очакваното
Според вицепрезидента на САЩ прекратяването на огъня в Газа протича по-добре от очакваното
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Снимка: AP/Francisco Seco
Йерусалим,  
21.10.2025 19:15 | ОБНОВЕНА 21.10.2025 19:27
 (БТА)
Прилагането на плана за прекратяване на огъня в Газа „протича по-добре от очакваното“, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по време на днешното си посещение в Израел, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Ванс направи този коментар в новооткрития Център за гражданско-военна координация в град Кирят Гат в южната част на Израел, където са разположени американски военни, които проследяват как върви прекратяването на огъня.

„Израелското правителство беше извънредно полезно при прилагането на плана за Газа“, заяви американският вицепрезидент.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който също присъстваше на събитието допълни, че положението „надхвърля очакванията ни към този момент“.

По-рано днес Ванс се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и други официални лица и се очаква да остане в региона до четвъртък. Джаред Къшнър, зетят на президента Доналд Тръмп и един от архитектите на споразумението за прекратяване на огъня, също е в Израел.

По-рано днес палестинското движение „Хамас“ заяви, че е открило останките на още двама заложници и планира да ги предаде още тази вечер.

Ванс призова за „малко търпение“ на фона на засилващото се разочарование на Израел от темпото на връщане на телата на заложниците, държани от „Хамас“.

„Някои от тези заложници са погребани под тонове развалини. За други никой дори не знае къде са. Това е причина да призовем към малко търпение“, заяви Ванс.

Прекратяването на огъня влезе в сила на 10 октомври. Въпреки че беше подложено на изпитание от взаимните обвинения в нарушения, както Израел, така и „Хамас“ заявиха, че са ангажирани със прилагането му. Тръмп заяви, че иска споразумението да успее.

По време на визитата в Израел вицепрезидентът на САЩ заяви, че няма краен срок за разоръжаването на „Хамас“, предаде Франс прес. Той добави, че няма намерение да отправя ултиматум в тази насока за момента.

"Хамас“ трябва да се придържа към споразумението и ако не го направи, ще се случат много лоши неща, но няма да правя онова, което президентът на САЩ отказа да направи досега – да установявам експлицитен краен срок, защото тези неща са сложни“, заяви вицепрезидентът.

Той отново подчерта и, че САЩ няма да изпратят в бъдеще военни на терен в Газа, които да следят как се прилагат следващите етапи от плана за мир.

