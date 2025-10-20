Подробно търсене

Делегация на "Хамас" е в Кайро за обсъждане на споразумението за примирие с Израел

Специално за БТА от Екатерина Антонова
Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая. Снимка: АП/Khalil Hamra
Кайро,  
20.10.2025 13:41
 (БТА)
Делегация на "Хамас" начело с де факто лидера му Халил ал Хая е пристигнала вчера в Кайро, за да обсъди прилагането на споразумението за примирие с Израел с посредници и с други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт "Тахя Маср", позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение. 

Новината идва на фона израелски удари "срещу терористични цели на "Хамас" в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах. Двете страни си размениха обвинения в нарушаване на споразумението, като в същото време потвърдиха, че държат на спазването на прекратяването на огъня.

При нападението, предизвикало ответните мерки, са загинали двама израелски военни. Според палестински източници при израелските удари за загинали десетки. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас". 

Палестинското движение е процес на връщане на телата на мъртвите израелски заложници. Според информация на емиратския вестник "Нешънъл" специализирани  екипи от Египет и Катар са в ивицата Газа в готовност и при разрешение от Израел да помогнат на "Хамас" да издири и извади тленните останки. Очаква се присъединяването и на турски специалисти. 

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заедно със специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър се очаква да посетят Израел тази седмица, за да настояват за прилагането на следващата фаза от споразумението за примирие, съобщи в. "Ал Ахрам", позовавайки се на американски медии. 

/НС/

20.10.2025 13:01

Зетят на Тръмп призова Израел да "намери начин да помогне" на палестинците

Израел трябва да "намери начин да помогне" на палестинците да "се интегрират в Близкия изток", заяви един от американските пратеници, участващи в преговорите между Израел и "Хамас", цитиран от Франс прес.
10.10.2025 14:55

Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат по домовете си в Газа след влизането в сила на първата фаза от примирието

Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат към изоставените си домове в ивицата Газа, след като влезе в сила първата фаза от примирието между Израел и "Хамас", а израелската армия започна поетапно изтегляне от райони в крайбрежната територия, съобщи Ройтерс.
09.10.2025 22:33

Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая каза днес, че палестинското ислямистко движение е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс.

