Делегация на "Хамас" е в Кайро за обсъждане на споразумението за примирие с Израел

Делегация на "Хамас" начело с де факто лидера му Халил ал Хая е пристигнала вчера в Кайро, за да обсъди прилагането на споразумението за примирие с Израел с посредници и с други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт "Тахя Маср", позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение.

Новината идва на фона израелски удари "срещу терористични цели на "Хамас" в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах. Двете страни си размениха обвинения в нарушаване на споразумението, като в същото време потвърдиха, че държат на спазването на прекратяването на огъня.

При нападението, предизвикало ответните мерки, са загинали двама израелски военни. Според палестински източници при израелските удари за загинали десетки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас".

Палестинското движение е процес на връщане на телата на мъртвите израелски заложници. Според информация на емиратския вестник "Нешънъл" специализирани екипи от Египет и Катар са в ивицата Газа в готовност и при разрешение от Израел да помогнат на "Хамас" да издири и извади тленните останки. Очаква се присъединяването и на турски специалисти.

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заедно със специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър се очаква да посетят Израел тази седмица, за да настояват за прилагането на следващата фаза от споразумението за примирие, съобщи в. "Ал Ахрам", позовавайки се на американски медии.