Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая каза днес, че палестинското ислямистко движение е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс.

Израел и "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в ивицата Газа, която промени Близкия изток.

В Белия дом Тръмп заяви, че вярва, че това ще донесе "траен мир".

Очаква се Хамас да освободи 20-те живи заложници заедно 72 часа след началото на примирието.

Хая, който оцеля след опит на Израел да го убие заедно с други лидери на "Хамас" в Катар преди месец, заяви, че споразумението, което "Хамас" подписа с Израел, слага край на войната в ивицата Газа, отваря ключов контролен пункт на границата с Египет и предвижда освобождаването на всички намиращи се в израелски затвори палестински жени и деца.

Освен това Израел ще освободи 250 палестинци, излежаващи дълги присъди в израелски затвори, както и още 1700 души, арестувани от началото на войната на 7 октомври 2023 г., каза Хая.