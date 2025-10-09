Подробно търсене

Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната

Светослав Танчев
Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната
Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната
Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая. Снимка: AP/Khalil Hamra
Кайро,  
09.10.2025 22:33
 (БТА)
Етикети

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая каза днес, че палестинското ислямистко движение е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс.

Израел и "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в ивицата Газа, която промени Близкия изток.

В Белия дом Тръмп заяви, че вярва, че това ще донесе "траен мир".

Очаква се Хамас да освободи 20-те живи заложници заедно 72 часа след началото на примирието.

Хая, който оцеля след опит на Израел да го убие заедно с други лидери на "Хамас" в Катар преди месец, заяви, че споразумението, което "Хамас" подписа с Израел, слага край на войната в ивицата Газа, отваря ключов контролен пункт на границата с Египет и предвижда освобождаването на всички намиращи се в израелски затвори палестински жени и деца.

Освен това Израел ще освободи 250 палестинци, излежаващи дълги присъди в израелски затвори, както и още 1700 души, арестувани от началото на войната на 7 октомври 2023 г., каза Хая.

/ДИ/

Свързани новини

09.10.2025 23:12

Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена

Крайнодесният министър на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че водената от него партия "Израелска сила" ще настоява за свалянето на премиера Бенямин Нетаняху освен ако "Хамас" не бъде напълно унищожен, предаде Ройтерс.
09.10.2025 22:14

Министрите в израелското правителство се събират, за да финализират примирието в ивицата Газа с "Хамас"

Министрите в правителството на Израел се събират днес на заседание, за да одобрят постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа и плана за освобождаване на израелските заложници, подписан с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.
09.10.2025 21:07

Ускоряването на колонизацията на Западния бряг "застрашава съществуването на Палестина", заяви Емаюел Макрон

Ускоряването на колонизацията в Западния бряг представлява заплаха за съществуването на Палестина, заяви френския президент Еманюел Макрон след като Израел и палестинското ислямистко движени "Хамас" приеха плана за примирие в Газа и за освобождаване на заложниците, предаде Франс прес.
09.10.2025 20:32

Тръмп заяви, че заложниците в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник, като се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.
09.10.2025 19:35

Освобождаването на заложниците трябва да сложи край на войната, заяви израелският външен министър

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници трябва да сложи край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.
09.10.2025 18:24

Мелони заяви, че постигането на споразумение между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той е предложил този план, предаде
09.10.2025 18:22

Йеменските хуси приветстваха споразумението между Израел и "Хамас"

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси приветстваха споразумението между Израел и палестинското движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, съобщи ДПА.
09.10.2025 17:47

Нетаняху предложи Тръмп за Нобелова награда за мир

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.
09.10.2025 17:10

ООН е в готовност да действа в Газа, обяви генералният секретар Гутериш, приветствайки споразумението за спиране на огъня

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства постигнатото споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и за освобождаване на израелските заложници, държани от ислямистите, предаде Ройтерс.
09.10.2025 16:42

Маруан Баргути няма да бъде част от размяната на израелски заложници за палестински затворници, заяви говорител на израелското правителство

Израел няма намерение да освобождава известния палестински лидер Маруан Баргути като част от споразумението с „Хамас“ за освобождаване на израелски заложници в Газа в замяна за палестински затворници, заяви днес говорител на израелското
09.10.2025 15:51

Арабски страни приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа, похвалиха ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп и на посредниците и изразиха надежда, че споразумението ще доведе до облекчаване на страданията на палестинците, възстановяване на сигурността и стабилността и справедлив и всеобхватен мир въз основа на решение с две държави, предаде ДПА, като се позова на изявления на двете арабски страни.
09.10.2025 15:34

На фона на споразумението за Газа в Египет, в Париж днес се провежда среща за бъдещето на палестинския анклав

Обявеното спиране на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" засенчи предвидената за днес среща за бъдещето на палестинския анклав в Париж, предаде Франс прес.Външните министри на Германия, Испания, Франция, Италия, Великобритания, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Йордания и Катар, както и на Канада и Турция, се събират във френската столица, за да обсъдят този въпрос.
09.10.2025 14:55

Египетският президент нарече споразумението между Израел и "Хамас" "триумф на волята за мир над логиката на войната"

Светът стана свидетел на исторически момент, който въплъщава триумфа на волята за мир над логиката на войната, заяви президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси в публикация в официалния си профил във "Фейсбук" във връзка с дългоочакваното споразумение между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и размяна на израелски заложници и палестински затворници.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:18 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация