Пламен Йотински
САЩ изпращат 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Снимка: AP/Jim Gomea
Вашингтон,  
10.10.2025 01:21
 (БТА)
САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор, съобщиха американски официални лица, предаде Асошиейтед прес.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят подробности, които не са одобрени за разгласяване, заявиха, че Централното командване на САЩ ще създаде "гражданско-военен координационен център" в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война.

