Подробно търсене

Египет: "Хамас" може да "замрази" използването на оръжия, но не е склонна да се откаже напълно от тях

Пламен Йотински
Египет: "Хамас" може да "замрази" използването на оръжия, но не е склонна да се откаже напълно от тях
Египет: "Хамас" може да "замрази" използването на оръжия, но не е склонна да се откаже напълно от тях
На "Площада на заложниците" в Тел Авив се събраха хора, за да изразят радостта си от постигането на съгласие по първата фаза на мирния план между Израел и "Хамас".. Снимка: AP/Ohad Zwigenberg
Кайро,  
09.10.2025 23:09
 (БТА)
Етикети

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" е готова да "замрази" използването на оръжията си в рамките на американския мирния план за Газа, но не е склонна да се откаже напълно от тях, посочиха египетски официални представители, предаде ДПА.

"Хамас" е предложила на Израел да се въздържа от използването на оръжията си за период от пет до десет години, заяви Диа Рашван, шеф на египетската държавна информационна служба (SIS), в интервю за телевизия "Ал Арабия".

20-точковият мирен план на екипа на американския президент Доналд Тръмп включва процес на демилитаризация на Газа под надзора на независими наблюдатели. 

Според плана оръжията в региона трябва да бъдат изведени от употреба чрез договорен процес на разоръжаване.

Рашван обясни, че според предложението "Хамас" ще предаде оръжията си за периода на "замразяване", но не на израелска или неарабска организация. Вместо това може да се обмисли създаването на комитет, съставен от египтяни, други арабски представители или палестинци.

Възможното разоръжаване на "Хамас" остава един от най-спорните въпроси след споразумението за първата фаза от плана на Тръмп. 

Остават въпроси за това как ще бъде дефинирано разоръжаването, кой ще го контролира и при какви условия Израел ще го признае.

/ПЙ/

Свързани новини

09.10.2025 22:25

"Хамас" отхвърли предложения от Тръмп "Комитет за мир" за управлението на Газа

Висш представител на палестинското ислямистко движение "Хамас" се противопостави на предложения от американския президент Доналд Тръмп "Комитет за мир", който да контролира преходното правителство в ивицата Газа, предаде Франс прес.
09.10.2025 21:07

Ускоряването на колонизацията на Западния бряг "застрашава съществуването на Палестина", заяви Емаюел Макрон

Ускоряването на колонизацията в Западния бряг представлява заплаха за съществуването на Палестина, заяви френския президент Еманюел Макрон след като Израел и палестинското ислямистко движени "Хамас" приеха плана за примирие в Газа и за освобождаване на заложниците, предаде Франс прес.
09.10.2025 19:14

Конференцията за Газа в Париж има за цел да допълни американската мирна инициатива, заяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите часове ще са решаващи за укрепването на мира в ивицата Газа и че днешната конференция в Париж, посветена на палестинския анклав, има за цел да допълни американската мирна инициатива, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:20 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация