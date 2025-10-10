Началникът на генералния щаб на израелската армия каза, че врагът "не е изчезнал"

Израелският началник на генералния щаб Еял Замир предупреди войските в ивицата Газа да не се успокояват преди предстоящото примирие, предаде ДПА.

"Моля ви, докато цял Израел гледа екраните и празнува освобождаването на заложниците, да останете нащрек. Врагът е тук – той не е изчезнал", заяви той в изявление.

"Нашата работа все още не е приключила; няма да си починем, докато не видим последния заложник да се завърне, падналите да бъдат погребани и да гарантираме сигурността на държавата Израел."

Замир описа настоящата ситуация като "исторически дни" и похвали военния натиск и наземните операции, които допринесоха за условията за планираното завръщане на останалите 48 заложници и първоначалното прекратяване на конфликта.

"Трябва да управляваме прехода към примирие по разумен, професионален и организиран начин. Безопасността на нашите войски е на първо място в списъка с оперативни приоритети", заяви той.

Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" вчера постигнаха първоначално споразумение като част от усилията за прекратяване на конфликта в Газа.