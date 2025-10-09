Подробно търсене

Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена

Николай Джамбазов
Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена
Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена
Крайнодесният министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Йерусалим,  
09.10.2025 23:12
 (БТА)
Етикети

Крайнодесният министър на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че водената от него партия "Израелска сила" ще настоява за свалянето на премиера Бенямин Нетаняху освен ако "Хамас" не бъде напълно унищожен, предаде Ройтерс.

"Ако правителството на "Хамас" не се е разпуснало или пък ни каже, че се е разпуснало, докато всъщност действа под друго прикритие, "Еврейска сила" ще разпусне правителството", заяви Бен-Гвир преди правителството на Нетаняху да одобри плана за примирие в Газа и освобождаването на заложниците.

"Сърцата на всички нас се изпълват с радост при мисълта, че всички заложници ще бъдат освободени, но същевременно не трябва изобщо да забравяме каква ще е цената - свобождаването на хиляди терористи, сред които и 250 убийци, които трябва да бъдат пуснати от затворите, е непосилно висока цена", написа Бен-Гвир в социалната платформа "Екс".

"Не мога да гласувам в подкрепа на споразумение, което ще освободи тези терористи убийци, и ние ще му се противопоставим в правителството", добави той точно когато израелското правителство гласува в подкрепа на мирното споразумение за Газа, предаде АФП.

/ПЙ/

Свързани новини

09.10.2025 22:37

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще следи дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Лидерът на йеменските хуси Абдул Малик ал Хусии заяви, че бунтовническата група ще следи внимателно дали Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ще възобнови военната си подкрепа за палестинците, ако договореностите
09.10.2025 22:33

Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая каза днес, че палестинското ислямистко движение е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс.
09.10.2025 22:14

Министрите в израелското правителство се събират, за да финализират примирието в ивицата Газа с "Хамас"

Министрите в правителството на Израел се събират днес на заседание, за да одобрят постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа и плана за освобождаване на израелските заложници, подписан с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.
09.10.2025 20:32

Тръмп заяви, че заложниците в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник, като се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:20 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация