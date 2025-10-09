Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена

Крайнодесният министър на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че водената от него партия "Израелска сила" ще настоява за свалянето на премиера Бенямин Нетаняху освен ако "Хамас" не бъде напълно унищожен, предаде Ройтерс.

"Ако правителството на "Хамас" не се е разпуснало или пък ни каже, че се е разпуснало, докато всъщност действа под друго прикритие, "Еврейска сила" ще разпусне правителството", заяви Бен-Гвир преди правителството на Нетаняху да одобри плана за примирие в Газа и освобождаването на заложниците.

"Сърцата на всички нас се изпълват с радост при мисълта, че всички заложници ще бъдат освободени, но същевременно не трябва изобщо да забравяме каква ще е цената - свобождаването на хиляди терористи, сред които и 250 убийци, които трябва да бъдат пуснати от затворите, е непосилно висока цена", написа Бен-Гвир в социалната платформа "Екс".

"Не мога да гласувам в подкрепа на споразумение, което ще освободи тези терористи убийци, и ние ще му се противопоставим в правителството", добави той точно когато израелското правителство гласува в подкрепа на мирното споразумение за Газа, предаде АФП.