Пламен Йотински
Израелското правителство одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаването на заложниците
Хора по улиците в Тел Авив реагират радостно след обявяването на постигнатото споразумение между Израел и "Хамас". Снимка: AP/Emilio Morenatti
Йерусалим,  
10.10.2025 01:51
 (БТА)
Правителството на Израел днес ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това, предаде Ройтерс.

Израелското правителство се съгласи със споразумението рано сутринта днес, около 24 часа след като посредниците обявиха споразумение за освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници, в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в Газа.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "Екс".

 

09.10.2025 23:12

Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена

Крайнодесният министър на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че водената от него партия "Израелска сила" ще настоява за свалянето на премиера Бенямин Нетаняху освен ако "Хамас" не бъде напълно унищожен, предаде Ройтерс.
09.10.2025 22:33

Лидерът на "Хамас" Халил ал Хая: Палестинското движение получи гаранции от посредниците и САЩ, които потвърдиха края на войната

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая каза днес, че палестинското ислямистко движение е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс.
09.10.2025 22:14

Министрите в израелското правителство се събират, за да финализират примирието в ивицата Газа с "Хамас"

Министрите в правителството на Израел се събират днес на заседание, за да одобрят постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа и плана за освобождаване на израелските заложници, подписан с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.

