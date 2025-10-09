Подробно търсене

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще следи дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Атанаси Петров
Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще следи дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"
Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще следи дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"
AP, Привърженици на хуси държат снимка на Абдул Малик ал Хуси по време на митинг в Сана. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Сана,  
09.10.2025 22:37
 (БТА)
Етикети

Лидерът на йеменските хуси Абдул Малик ал Хуси заяви, че бунтовническата група ще следи внимателно дали Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ще възобнови военната си подкрепа за палестинците, ако договореностите бъдат нарушени, съобщават Ройтерс и Франс прес.

"Ще останем в готовност и напълно подготвени, наблюдавайки внимателно фазата на изпълнение на това споразумение. Дали то наистина ще сложи край на агресията срещу ивицата Газа?", заяви Абдул Малик ал Хуси.

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност.

Йеменската бунтовническа група атакува Израел от началото на войната в Газа, заявявайки, че действа в подкрепа на палестинците.

/ПЙ/

Свързани новини

09.10.2025 23:12

Израелският министър на вътрешната сигурност заплаши, че правителството ще падне, ако "Хамас" не бъде унищожена

Крайнодесният министър на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че водената от него партия "Израелска сила" ще настоява за свалянето на премиера Бенямин Нетаняху освен ако "Хамас" не бъде напълно унищожен, предаде Ройтерс.
09.10.2025 22:25

"Хамас" отхвърли предложения от Тръмп "Комитет за мир" за управлението на Газа

Висш представител на палестинското ислямистко движение "Хамас" се противопостави на предложения от американския президент Доналд Тръмп "Комитет за мир", който да контролира преходното правителство в ивицата Газа, предаде Франс прес.
09.10.2025 22:18

АА: Ердоган каза, че Турция ще наблюдава изпълнението на споразумението за Газа на терен

Турция ще участва в работна група за наблюдение на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, каза днес президентът Реджеп Тайип Ердоган на церемония по случай откриването на академичната 2025-2026 година в Анкара, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.
09.10.2025 21:07

Ускоряването на колонизацията на Западния бряг "застрашава съществуването на Палестина", заяви Емаюел Макрон

Ускоряването на колонизацията в Западния бряг представлява заплаха за съществуването на Палестина, заяви френския президент Еманюел Макрон след като Израел и палестинското ислямистко движени "Хамас" приеха плана за примирие в Газа и за освобождаване на заложниците, предаде Франс прес.
09.10.2025 20:32

Тръмп заяви, че заложниците в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник, като се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.
09.10.2025 18:22

Йеменските хуси приветстваха споразумението между Израел и "Хамас"

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси приветстваха споразумението между Израел и палестинското движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, съобщи ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:20 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация