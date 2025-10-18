Подробно търсене

Британските военни съобщиха, че кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен

Виктор Турмаков
Британските военни съобщиха, че кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен
Британските военни съобщиха, че кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен
Горящият петролен танкер "Сунион" в Червено море след нападение на йеменските хуси, 25 август 2024 г. Снимка: European Union's Operation Aspides via AP
Лондон/Сана,  
18.10.2025 16:00
 (БТА)
Етикети

Кораб се е запалил днес в Аденския залив край бреговете на Йемен, след като е бил поразен от неизвестно бойно средство, съобщиха британските военни, като според някои информации екипажът на морския съд се готви да се евакуира, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът идва на фона на атаките на йеменските бунтовници хуси срещу кораби в Червено море. Бунтовниците обаче засега не са поели отговорност за нападението, но при предишни случаи се е случвало това да им отнеме часове и дори дни.

Центърът за морски търговски операции на британските военни издаде предупреждение за плавателния съд, описвайки инцидента като станал на около 210 км. източно от Аден.

„Плавателен съд е бил поразен от неизвестно бойно средство, което е довело до пожар. Властите разследват инцидента“, съобщиха от центъра.

Компанията за морска сигурност „Амбри“ описа кораба като танкер под флага на Камерун, който е бил „на път от Сохар в Оман към Джибути“. Според нея радиовръзките показват, че екипажът се готви да напусне кораба и че е в ход операция по издирване и спасяване.

Хусите придобиха широка известност по време на войната между Израел и палестинското движение „Хамас“ заради атаките си срещу корабоплаването в района и Израел, които според тях целят да принудят Израел да спре бойните действия в Газа. От началото на прекратяването на огъня на 10 октомври, бунтовническата групировка не е поемала отговорност за никакви атаки.

При кампанията на хусите срещу корабоплаването в района загинаха най-малко девет моряци и бяха потопени четири кораба. Тя обърка корабоплаването в Червено море, през което всяка година преди войната са преминавали стоки на стойност около 1 трилиона долара.

/АМ/

Свързани новини

16.10.2025 16:16

Йеменските хуси заявиха, че началникът на генщаба на силите им Мохамед ал Гамари е бил убит

Йеменските бунтовници хуси заявиха днес, че началникът на генералния щаб на въоръжените им сили Мохамед ал Гамари, един от най-високопоставените членове на военното ръководство на подкрепяната от Иран групировка, е бил убит, „при изпълнение на
09.10.2025 22:37

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще следи дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Лидерът на йеменските хуси Абдул Малик ал Хусии заяви, че бунтовническата група ще следи внимателно дали Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ще възобнови военната си подкрепа за палестинците, ако договореностите
09.10.2025 18:22

Йеменските хуси приветстваха споразумението между Израел и "Хамас"

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси приветстваха споразумението между Израел и палестинското движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, съобщи ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:40 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация