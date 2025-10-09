Подробно търсене

Атанаси Петров
Иран приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Иранският външен министър Абас Арагчи. Снимка: АП/Vahid Salemi
Техеран,  
09.10.2025 18:03
 (БТА)
Иран приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа между палестинското движение "Хамас" и Израел, съобщиха Франс прес и Ройтерс.

"Иран винаги е подкрепял всякакви действия и инициативи, насочени към прекратяване на геноцидната война, изтегляне на окупационните сили, доставяне на хуманитарна помощ, освобождаване на палестинските затворници и реализиране на основните права на палестинския народ", каза в изявление иранското Министерство на външните работи.

Иран призова международната общност да попречи на Израел да нарушава задълженията си в Газа.

09.10.2025 17:47

Нетаняху предложи Тръмп за Нобелова награда за мир

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.
09.10.2025 17:10

ООН е в готовност да действа в Газа, обяви генералният секретар Гутериш, приветствайки споразумението за спиране на огъня

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства постигнатото споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и за освобождаване на израелските заложници, държани от ислямистите, предаде Ройтерс.
09.10.2025 14:55

Египетският президент нарече споразумението между Израел и "Хамас" "триумф на волята за мир над логиката на войната"

Светът стана свидетел на исторически момент, който въплъщава триумфа на волята за мир над логиката на войната, заяви президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси в публикация в официалния си профил във "Фейсбук" във връзка с дългоочакваното споразумение между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и размяна на израелски заложници и палестински затворници.

