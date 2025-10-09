Иран приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа между палестинското движение "Хамас" и Израел, съобщиха Франс прес и Ройтерс.



"Иран винаги е подкрепял всякакви действия и инициативи, насочени към прекратяване на геноцидната война, изтегляне на окупационните сили, доставяне на хуманитарна помощ, освобождаване на палестинските затворници и реализиране на основните права на палестинския народ", каза в изявление иранското Министерство на външните работи.



Иран призова международната общност да попречи на Израел да нарушава задълженията си в Газа.