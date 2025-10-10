УАМ: ОАЕ приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Подробно търсене

Изображение: БТА
Абу Даби,  
10.10.2025 13:21
 (БТА)
Обединените арабски емирства приветстваха обявяването на първия етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа от американския президент Доналд Тръмп, като похвалиха неговата ключова роля в процеса по споразумението и призоваха всички страни да се стремят към спешно постигане на разбирателство за прекратяване на трагичната война, както и да работят за постигане на мир и стабилност в ивицата, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

В изявление Министерството на външните работи на ОАЕ изрази признателността на Емирствата за значителните усилия, предприети от президента Тръмп, и похвали непоколебимите усилия на Катар, Египет и Турция за улесняване на договореностите, довели до това споразумение.

ОАЕ изразиха надежда, че споразумението представлява проправяне на пътя за справедливо и трайно уреждане на конфликта, което гарантира правата на палестинския народ и възстановява регионалната сигурност и стабилност.

Освен това, Министерството на външните работи на ОАЕ потвърди непоколебимата позиция на страната в подкрепа на всички регионални и международни усилия за деескалация на напрежението и постигане на справедлив и всеобхватен мир, и подчерта важността на осигуряването на спешно, устойчиво, безопасно и безпрепятствено предоставяне на хуманитарна и медицинска помощ на палестинския народ в Ивицата.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ГИ/

10.10.2025 13:23

Израелското армейско радио заяви, че 11 затворници от "Хамас" ще бъдат освободени като част от споразумението за Газа

Израелското армейско радио заяви, че според постигнатото споразумение за Газа ще бъдат освободени 11 затворници от "Хамас", а не от движението "Фатах", както бе предвидено по-рано, съобщи Ройтерс.
09.10.2025 20:11

СПА: Външният министър на Саудитска Арабия е в Париж за конференцията за Газа

Министърът на външните работи на Саудитска арабия Фейсал бин Фархан Ал Сауд участва в Париж в министерската среща относно плана на САЩ за Газа и следващите стъпки за постигане на примирие, предаде саудитската новинарска агенция СПА.
09.10.2025 19:35

Освобождаването на заложниците трябва да сложи край на войната, заяви израелският външен министър

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници трябва да сложи край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.
09.10.2025 19:14

Конференцията за Газа в Париж има за цел да допълни американската мирна инициатива, заяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите часове ще са решаващи за укрепването на мира в ивицата Газа и че днешната конференция в Париж, посветена на палестинския анклав, има за цел да допълни американската мирна инициатива, предаде Ройтерс.
09.10.2025 18:24

Мелони заяви, че постигането на споразумение между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той е предложил този план, предаде
09.10.2025 18:22

Йеменските хуси приветстваха споразумението между Израел и "Хамас"

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси приветстваха споразумението между Израел и палестинското движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, съобщи ДПА.
09.10.2025 18:11

ННА: Ливан призова за очертаване на път към траен мир в Близкия изток

Президентът на Ливан Жозеф Аун приветства началната фаза на споразумението, постигнато между Израел и "Хамас", с цел прекратяване на войната в ивицата Газа, съобщи ливанската новинарска агенция ННА.
09.10.2025 17:58

Турция ще бъде част от работна група, които ще следи за прилагането на плана за прекратяване на огъня в Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес, че Турция ще бъде част от работна група, която ще следи на терен за прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".
09.10.2025 17:42

АНА-МПА: Гръцкият премиер Мицотакис нарече споразумението за Газа „стъпка към надежда и стабилност“

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис приветства днес споразумението за Газа и в публикация в социалната платформа „Екс“ го нарече „стъпка към надежда и стабилност“, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.
09.10.2025 17:20

Путин заяви, че се надява, че планът за Газа на Тръмп ще бъде приложен и че Русия е готова да помогне

Русия се надява, че планът на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в Газа ще бъде приложен успешно, и е готова да подкрепи усилията за прекратяване на кръвопролитията, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.
09.10.2025 15:51

Арабски страни приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа, похвалиха ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп и на посредниците и изразиха надежда, че споразумението ще доведе до облекчаване на страданията на палестинците, възстановяване на сигурността и стабилността и справедлив и всеобхватен мир въз основа на решение с две държави, предаде ДПА, като се позова на изявления на двете арабски страни.
09.10.2025 14:23

ТАСР: Словакия приветства споразумението между Израел и „Хамас“ за мир в ивицата Газа, заяви външният министър Бланар

Външният министър на Словакия Юрай Бланар обяви днес, че страната му приветства новините за споразумението между Израел и палестинското движение „Хамас“  по първата фаза на мирния план за ивицата Газа, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп,
09.10.2025 13:35

Китай изрази надежда за траен и всеобхватен мир в ивицата Газа

Китай заяви, че се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в ивицата Газа, след като Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" се споразумяха за освобождаването на останалите живи израелски заложници в анклава, предаде Франс прес.

