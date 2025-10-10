УАМ: ОАЕ приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Обединените арабски емирства приветстваха обявяването на първия етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа от американския президент Доналд Тръмп, като похвалиха неговата ключова роля в процеса по споразумението и призоваха всички страни да се стремят към спешно постигане на разбирателство за прекратяване на трагичната война, както и да работят за постигане на мир и стабилност в ивицата, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

В изявление Министерството на външните работи на ОАЕ изрази признателността на Емирствата за значителните усилия, предприети от президента Тръмп, и похвали непоколебимите усилия на Катар, Египет и Турция за улесняване на договореностите, довели до това споразумение.

ОАЕ изразиха надежда, че споразумението представлява проправяне на пътя за справедливо и трайно уреждане на конфликта, което гарантира правата на палестинския народ и възстановява регионалната сигурност и стабилност.

Освен това, Министерството на външните работи на ОАЕ потвърди непоколебимата позиция на страната в подкрепа на всички регионални и международни усилия за деескалация на напрежението и постигане на справедлив и всеобхватен мир, и подчерта важността на осигуряването на спешно, устойчиво, безопасно и безпрепятствено предоставяне на хуманитарна и медицинска помощ на палестинския народ в Ивицата.

