Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Турция ще бъде част от работна група, които ще следи за прилагането на плана за прекратяване на огъня в Газа
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, Снимка: AP, Markus Schreiber
Анкара,  
09.10.2025 17:58
 (БТА)
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес, че Турция ще бъде част от работна група, която ще следи на терен за прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".

Бихме искали Турция да участва в работна група, която ще следи прилагането на споразумението на място, заяви в Анкара Ердоган в реч, предавана пряко в социалните мрежи. 

Страната е сред ключовите посредници между въоръжената групировка "Хамас" и Израел за постигане на прекратяване на огъня в Газа. Турска делегация, в която участва и директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, е в египетския курорт Шарм Ел Шейх и участва в преговорите с Израел по прекратяване на огъня в Газа. 

Ердоган заяви също така, че Турция има желание да участва на международно ниво в усилията по възстановяване на инфраструктурата в Газа. Президентът на Турция подчерта също така, че спешната доставка на хуманитарна помощ в Газа е ключова наред с размяната на затворници и заложници, както и прекратяването на огъня.

Израел и "Хамас" постигнаха споразумение днес да преустановят бойните действия в ивицата Газа, за да бъдат освободени всички останали  заложници в замяна на пускането на свобода на голям брой палестински затворници, като приеха елементи от мирния план, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп

/СУ/

