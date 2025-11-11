УАМ: Обединените арабски емирства и Република Кипър публикуваха съвместно изявление

Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Република Кипър потвърдиха отново дълбочината на стратегическите си взаимоотношения и споделения си ангажимент за задълбочаването и разширяването им, както и за напредъка в регионалната стабилност, сътрудничеството и устойчивото развитие, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Срещата между Лана Нусейбе, държавен министър в ОАЕ, и д-р Константинос Комбос, министър на външните работи, и Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на Република Кипър, отрази дългогодишното приятелство между двете страни и взаимното им желание за засилване на двустранното сътрудничество в хуманитарната, икономическата и в други области.

По време на двустранното посещение министър Нусейбе призова президента Никос Христодулидис да обменят мнения по въпроси от взаимен интерес, като предаде топлите си поздрави на президента на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Двете страни разгледаха областите на сътрудничество в светлината на предстоящото председателство на Кипър на Съвета на Европейския съюз през 2026 г. Те изразиха готовност да задълбочат консултациите по регионалните приоритетни въпроси, особено тези, които насърчават съвместното съществуване, диалога и хуманитарната дипломация, в съответствие с общата им визия за по-мирен и взаимосвързан регион на Средиземноморието и Персийския залив.

Министър Комбос представи актуална информация за последните развития по кипърския въпрос, като министър Нусейбе потвърди принципната подкрепа на ОАЕ за решение в съответствие с договорената рамка, посочена в съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Двете страни също така потвърдиха ангажимента си към Всеобхватното стратегическо партньорство между ОАЕ и Кипър, формализирано през февруари 2022 г., което обхваща сътрудничество в областта на политическите консултации, отбраната и сигурността, енергетиката, търговията и инвестициите, туризма и културата, образованието, науката и технологиите, както и морския транспорт.

Те подчертаха значението му като рамка за издигане на двустранните отношения до нови стратегически висоти и се споразумяха да започнат следващата фаза на изпълнение – приоритизиране на съвместни проекти в областта на чистата енергия, цифровата трансформация и морската свързаност, наред със специален механизъм за координация за проследяване на напредъка. Министрите също така подчертаха продължаващото значение на взаимодействието и обмена на кадри.

По време на посещение в пристанището на Лимасол, двете страни признаха морския коридор Амалтея-Кипър, създаден чрез тясна координация между ОАЕ и Кипър, като допълваща, но жизненоважна хуманитарна пътна артерия за палестинския народ в Газа. Те се съгласиха да продължат да работят в тясно сътрудничество с международни и регионални партньори в съответствие с координирания механизъм на ООН 2720 за поддържане и разширяване на операциите на коридора в подкрепа на следващата фаза от мирния план за Газа на президента Тръмп, съдържащ 20 точки.

Министрите потвърдиха отново общия си ангажимент за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на решението за две държави, водещо до създаването на независима палестинска държава, в съответствие със съответните резолюции на ООН и международното право.

По отношение на Судан, министрите изразиха тревога от ужасните нападения срещу цивилни от Силите за бърза подкрепа (СБП) в Ел Фашер, както и от ескалацията на конфликта в други части на страната. Те призоваха СБП да гарантират защитата на цивилните и персонала на хуманитарните мисии.

Министрите подчертаха, че основната отговорност за прекратяване на конфликта е както на редовната армия, така и на Силите за бърза подкрепа. Те потвърдиха отново значението на незабавната деескалация, защитата на цивилното население и бързия и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ на цялата територия на Судан и подчертаха важността на поставянето под отговорност на извършителите на престъпления. Министрите потвърдиха отново подкрепата си за суверенитета, единството и териториалната цялост на Судан.

Кипър приветства усилията на Четворката (САЩ, Обединени арабски емирства, Кралство Саудитска Арабия и Египет) и двете страни се съгласиха да продължат активно да се ангажират в подкрепа на усилията на Четворката и ЕС за подпомагане на незабавното прекратяване на огъня, улесняване на достъпа на хуманитарни мисии и напредък в приобщаващ и прозрачен преходен процес, който проправя пътя към установяване на независимо, ръководено от цивилни лица правителство с широка легитимност и отчетност.

Министрите обсъдиха и войната в Украйна и потвърдиха непоколебимата си подкрепа за всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на зачитане на суверенитета, териториалната цялост и принципите на Устава на Организацията на обединените нации. Двете страни подчертаха значението на хуманитарната помощ и признаха активната роля както на ОАЕ, така и на Кипър в насърчаването на диалога и приноса към усилията за оказване на помощ.

Те отбелязаха улесняването от страна на ОАЕ на хуманитарната помощ и размяната на затворници между Украйна и Руската федерация, както и постоянната подкрепа на Кипър за Киев. Министрите обсъдиха и начини за сътрудничество в подкрепа на възстановяването на Украйна.

На срещата бяха разгледани допълнително възможностите за сътрудничество в областта на възобновяемата енергия, цифровата свързаност, морската сигурност и хуманитарните въпроси, като същевременно беше потвърдена взаимната подкрепа преди председателството на Кипър на ЕС и предстоящите ангажименти между ОАЕ и ЕС.

И двете страни подчертаха, че партньорството между ОАЕ и Кипър остава модел за конструктивна регионална дипломация, основана на международното право и споделените ценности за стабилност, развитие и хуманитарна отговорност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)