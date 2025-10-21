УАМ: Посланикът на ОАЕ в Египет се срещна с египетския министър на правосъдието

Посланикът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в Египет и постоянен представител на ОАЕ в Арабската лига, Хамад аз Зааби, се срещна с египетския министър на правосъдието Аднан ал Фангари в сградата на министерството в Новата административна столица, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

На срещата бяха обсъдени начини за засилване на двустранното сътрудничество в различни правни и съдебни области, отразяващи дълбочината на дългогодишните връзки и стратегическото партньорство между ОАЕ и Египет.

Аз Зааби подчерта близките и стратегически отношения между ОАЕ и Египет и потвърди желанието на двете страни за задълбочаване на сътрудничеството в области от взаимен интерес, сред които са обменът на опит в електронното съдопроизводство и дигиталната трансформация на съдебните услуги, които според него са приоритети за осигуряване на по-бързо разрешаване на делата и опростени правни процедури.

Ал Фангари похвали историческите отношения между двете държави и приветства напредъка, постигнат в правните и съдебните им системи.

