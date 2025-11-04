Подробно търсене

Александър Евстатиев
УАМ: Делегация от ОАЕ присъства на срещата на министрите за Газа в Истанбул
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
04.11.2025 18:01
 (БТА)

Халифа бин Шахеен ал Марар, държавен министър на ОАЕ, бе начело на делегацията на ОАЕ на срещата на министрите за Газа проведена в Истанбул, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Освен от страната домакин Република Турция на срещата присъстваха министри от Кралство Саудитска Арабия, Държавата Катар, Хашимитското кралство Йордания, Република Индонезия и Ислямска република Пакистан.

По време на срещата участниците обсъдиха текущите събития в ивицата Газа, усилията за установяване на мир в региона, прилагането на мирния план на Доналд Тръмп и последвалото послание от Шарм ел Шейх. Освен това участниците потвърдиха значението на непрекъснатите усилия, насочени към поддържане на прекратяването на огъня и улесняване на доставката на хуманитарна помощ до всички райони на ивицата Газа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ДИ/

