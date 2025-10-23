УАМ: Министърът на правосъдието на ОАЕ се срещна в Брюксел с белгийската си колежка

Министърът на правосъдието на ОАЕ Абдула бин Султан бин Ауад ал Нуаими се срещна с белгийската си колежка Анелис Верлинден по време на официално посещение в Брюксел, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

Двамата министри обсъдиха засилването на двустранното съдебно сътрудничество и координираните действия срещу трансграничната и международната престъпност, включително организираната престъпност, киберпрестъпленията и други сериозни нарушения, изискващи тясна международна координация.

Те потвърдиха общия си ангажимент към върховенството на закона и принципите на международното правосъдие. И двамата подчертаха, че трансграничната престъпност продължава да бъде сериозно предизвикателство за националната и международната сигурност. Министрите отбелязаха значението на стабилните правни механизми, взаимната правна помощ и навременния обмен на информация между компетентните институции.

Верлинден приветства визитата и изрази признателност за усилията на ОАЕ за развитие на двустранното съдебно партньорство. Тя похвали активния подход на съдебните и правоохранителните органи на ОАЕ в борбата с международната престъпност и подчерта важността на продължаващото сътрудничество, основано на двустранните споразумения и международните конвенции.

От своя страна Ал Нуаими потвърди ангажимента на ОАЕ да задълбочава правното си сътрудничество с Белгия и международната общност като цяло. Той подчерта, че борбата с транснационалната престъпност се основава на оперативна координация, взаимно доверие и постоянен ангажимент между правните системи.

Министърът отбеляза също, че от подписването на двустранното споразумение за екстрадиция през декември 2021 г., което влезе в сила през ноември 2022 г., ОАЕ са екстрадирали 14 лица в Белгия.

