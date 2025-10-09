Подробно търсене

Китай изрази надежда за траен и всеобхватен мир в ивицата Газа

Габриела Иванова
Китай изрази надежда за траен и всеобхватен мир в ивицата Газа
Китай изрази надежда за траен и всеобхватен мир в ивицата Газа
Снимка: AP/Ariel Schalit
Пекин ,  
09.10.2025 13:35
 (БТА)
Китай заяви, че се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в ивицата Газа, след като Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" се споразумяха за освобождаването на останалите живи израелски заложници в анклава, предаде Франс прес. 

"Китай се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в Газа възможно най-скоро, да се облекчи ефективно хуманитарната криза и да се намали напрежението в региона", заяви говорителят на външното министерство на Китай Гуо Цзякун пред репортери. 

"Китай подкрепя принципа, че Палестина трябва да бъде управлявана от палестинците", каза Гуо.

/ИТ/

Свързани новини

09.10.2025 11:09

МТИ: Споразумението в Газа е поредното доказателство, че Тръмп е президент на мира, заяви унгарският външен министър

Споразумението за прекратяването на въоръжения конфликт в Газа е допълнително доказателство, че държавният глава на САЩ Доналд Тръмп е истински президент на мира, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, допълвайки, че и последният унгарски
09.10.2025 11:02

Германия е убедена, че решение на конфликта в Газа може да бъде намерено още тази седмица

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че Берлин все още анализира ситуацията около плана за мир в Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, но изрази убеденост, че решение на конфликта може да бъде намерено още тази седмица, предаде
09.10.2025 10:38

Израелската армия заяви, че се подготвя да изтегли силите си в Газа на нови позиции в съответствие с плана "Тръмп"

Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня, целящо освобождаването на заложниците, предаде Франс прес. "Армията започна
09.10.2025 09:57

Урсула фон дер Лайен приветства споразумението за спиране на огъня в Газа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението, което ще осигури спиране на огъня в ивицата Газа и освобождаване на заложниците и поздрави САЩ, Катар, Египет и Турция за положените дипломатически усилия, предаде Ройтерс.
09.10.2025 09:53

АФП: Войната в Газа – хронологията след атаката от 7 октомври на "Хамас" срещу Израел

Очаква се споразумението по първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа да бъде подписано в 12 ч. израелско време (и българско), предаде Ройтерс.
09.10.2025 09:33

Планът за Газа е истински шанс за прекратяване на войната, заяви Кая Калас

Споразумението между Израел и "Хамас" по първата фаза на американския план за войната в Газа е важен пробив и истински шанс за прекратяване на войната и освобождаване на всички заложници, заяви днес върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.
09.10.2025 09:07

Западни и близкоизточни издания коментират постигнатото споразумение между Израел и "Хамас"

Споразумението между Израел и "Хамас" за първата фаза от плана за мир в Газа е основна тема в западния и близкоизточния печат тази сутрин. Двете враждуващи страни снощи постигнаха споразумение за първата фаза на сделката за прекратяване на

09.10.2025

