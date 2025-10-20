Подробно търсене

Заплахите за ЕС може да идват не само от изток, но и от юг, заяви на срещата на МЕД9 в Словения гръцкият премиер Кириакос Мицотакис

София Георгиева
Словенският премиер Роберт Голоб (вдясно) посреща гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за срещата на МЕД 9. Снимка: AP Photo/Darko Bandic
Порторож (Словения),  
20.10.2025 21:05
 (БТА)

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви днес на срещата на върха на групата МЕД9 в Словения, че бъдещите заплахи за Европейския съюз може да идват не само от изток, но и от юг, предаде агенция АНА-МПА. 

На пресконференция в Порторож (Словения), където се провежда срещата на върха на деветте средиземноморски страни от ЕС, обединени в неформалната група МЕД 9 - Франция, Италия, Испания, Гърция, Кипър, Малта, Португалия, Хърватия и Словения, гръцкият премиер коментира, че по отношение на европейската отбрана основният приоритет на ЕС остава войната в Украйна. 

„Мисля, че всички ние подкрепяме 360-градусова перспектива за европейската отбрана. И когато мислим за нови проекти от общ интерес, които смятаме, че можем да насърчим като Европейски съюз – например противоракетния щит – трябва да признаем, че бъдещите заплахи може да не идват само от изток, но и от юг“, каза Мицотакис, цитиран от АНА-МПА. Той подчерта необходимостта от единство, за да се гарантират не само европейските граници, но и европейски отбранителни способности, които защитават всички държави членки, особено тези по външните граници на ЕС.

Гръцкият премиер говори на пресконференцията и за изграждането на общ европейски енергиен пазар, особено в Югоизточна Европа, където по неговите думи страните все още се сблъскват с високи цени, които са по-високи от тези в другите държави членки. 

„По-голямата интеграция на енергийния пазар чрез значителни инвестиции, междусистемни връзки и мрежи трябва да бъде основен приоритет във връзка с нашата обща енергийна стратегия“, заяви Мицотакис.

Той посочи, че по отношение на декарбонизацията деветте средиземноморски страни споделят разбирането за баланс между вече поставените цели за въглеродните емисии и равностоен акцент върху социалното сближаване и конкурентоспособността. 

Високопоставени представители на Франция, Кипър, Гърция, Хърватия, Италия, Малта, Словения, Испания и Португалия обсъдиха днес в словенския адриатически курорт Порторож въпроси, засягащи средиземноморския регион. На срещата присъстваха и кралят на Йордания Абдула Втори и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

/СУ/

