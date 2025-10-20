Словенският премиер и престолонаследникът на Йордания обсъдиха необходимостта от спешна хуманитарна помощ за Газа

Престолонаследникът на Йордания Ал Хюсеин бин Абдула Втори пристигна вчера с делегация в Любляна, където се срещна със словенския премиер Роберт Голоб. Двамата обсъдиха необходимостта от спешно изпращане на хуманитарна помощ за Газа, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.

Голоб отбеляза на пресконференция след срещата, че двамата са изразили надежда, че "крехкото примирие ще устои и че по някакъв начин страните членки от Европейския съюз ще работят за това да бъде укрепено примирието и да се премине в следващия етап от мирното споразумение". Той подчерта "абсолютната необходимост израелското правителство да позволи достигането на хуманитарна помощ до Газа".

Двамата са обсъдили и двустранните отношения и са потвърдили сътрудничеството в икономически, културен, обществен и академичен аспект, както и в областта на отбраната и сигурността.

На срещата на принца на Йордания Хюсеин и словенския премиер Голоб присъства и йорданският външен министър Айман ал-Сафади, който се срещна със словенската си колега Таня Файон. Двамата подписаха декларация между словенското и йорданското правителство, която представлява рамков документ за надграждане на отношенията в различни сфери.

Словения е изпратила през Йордания пакети с хуманитарна помощ за Газа на стойност 1,6 милиона евро до този момент. Йордания, от своя страна, приютява над два милиона палестински бежанци, като в страната има офис на агенцията на ООН за помощ на палестинските бежанци (UNRWA), припомня РТВ Сло.

Очаква се днес йорданската делегация да участва в срещата на върха на МЕД9 (Франция, Италия, Испания, Гърция, Кипър, Малта, Португалия, Хърватия и Словения) в Порторож. Съобщава се, че италианският премиер Джорджа Мелони няма да присъства на срещата.