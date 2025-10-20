Френският президент Еманюел Макрон е на работно посещение в Словения

Френският президент Еманюел Макрон е на посещение днес и утре в Словения по покана на словенския премиер Роберт Голоб, съобщи словенската новинарска агенция СТА.

Първото работно посещение на Макрон в Словения, което ще се състои след срещата на върха на неформалната група МЕД 9, обединяваща средиземноморските страни от ЕС, в словенския адриатически курорт Порторож днес, ще даде възможност за допълнително укрепване на отношенията между двете страни.

Днес следобед Макрон ще бъде посрещнат в словенския адриатически град Копер, а утре сутринта ще има срещи в столицата Любляна.

В края на посещението е планирана пресконференция на двамата лидери.

Визитата на Макрон представлява важна стъпка в по-нататъшното задълбочаване на стратегическото партньорство между Словения и Франция. Двете страни споделят много общи възгледи по актуални въпроси на ЕС и международната общност, а също така са свързани от широко икономическо сътрудничество, посочва пресслужбата на словенското правителство, цитирана от словенската държавна телевизия РТВ Сло.