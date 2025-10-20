Подробно търсене

Историята на първия велосипед в България, изработен в Нова Загора, научиха участниците в спортен празник по колоездене в града

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Инсталация, показваща първия български велосипед: Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева (архив)
Нова Загора,  
20.10.2025 20:43
Петнадесетото издание на спортния празник „Ден на велосипеда“, организиран от Туристическо дружество „Алеко–1900“ в партньорство с Община Нова Загора, се състоя в града, съобщиха от общинския пресцентър. В него участваха ученици от местните учебни заведения. Събитието бе с акцент върху популяризирането на колоезденето сред подрастващите и отбелязване на историческия факт, че първият велосипед в България е изработен в Нова Загора. В рамките на програмата бе изнесена беседа от представител на Исторически музей – Нова Загора, посветена на историята на първото българско колело, което е създадено в периода 1880-1882 г. от новозагорския майстор-колар Гено Арабаджията.

Учениците бяха разпределени по възрастови групи и пол, като се състезаваха в две дисциплини: общ старт за ученици от III–IV и V–VI клас, и майсторско управление на велосипед. Участието премина без инциденти. За учениците от I и II клас беше организиран творчески конкурс за рисуване на велосипедна каска, с над 70 получени творби. Част от децата се включиха и в демонстрационно каране на велосипед без състезателен характер.

Победителите в отделните категории получиха златни, сребърни и бронзови медали, както и предметни награди. Всеки участник получи възпоменателен медал и велоаксесоари, свързани с безопасното колоездене.

