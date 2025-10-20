КосоваПрес: Неджат Заричи, дарил кръв 101 пъти, отново откликва на акция за доброволно кръводаряване

Неджат Заричи е кръводарител с опит, който днес участва в акция за доброволно кръводаряване в Главния център по семейна медицина в Митровица, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Той каза, че дарява кръв още от времето, когато е бил в армията, и досега е направил този хуманен жест 101 пъти.

„Откакто започнах досега, не знам - може би съм най-възрастният дарител в Митровица в това отношение. Дарил съм 101 пъти. Чувствам се добре; чувствам се по-лек. Който може, защо да не дойде и да дари?“, каза Заричи.

Акцията за кръводаряване беше организирана от Института за кръвопреливане на Косово, по-специално от звеното, действащо в рамките на Регионалната болница в Митровица.

Организаторите отбелязва по-висока активност в сравнение с предишни години.

Директорът на Главния център по семейна медицина (ГЦСМ) в Митровица, Февзи Силеймани каза пред Косовапрес, че като работещи в институция за първична медицинска помощ, той и колегите му са осъзнали важността на кръводаряването и са допринесли активно събитието да бъде възможно най-успешно.



„Знаем колко е важно да даряваме кръв и участваме активно, за да бъде успешна акцията. Според ръководителя на организационния екип нещата са се развили по-добре, отколкото предишни години - има по-висок интерес сред гражданите и се надяваме, че до края на деня броят на кръводарителите ще продължи да расте“, каза Силеймани.

Той добави, че това е традиционно събитие, което обикновено се провежда веднъж годишно, като графикът се определя от Института по кръвопреливане в Прищина.

Междувременно лекарят по трансфузия д-р Арта Калудра призова всички здрави граждани да дарят кръв.

„Каним всички, които са здрави и имат свободно време, да се включат в тази кръводарителска кампания. Благородна мисия е да помагаме на нуждаещи се пациенти“, каза тя.

Тя обясни, че макар кръводаряване да се извършва ежедневно в Косово чрез различни здравни институции и организации, подобни акции в центровете за семейна медицина са сравнително нова практика.

Според нея, въпреки че участието на обществеността е добро, винаги има място за подобрение. „Вярвам, че с течение на времето хората ще станат по-наясно и броят на дарителите ще се увеличи“, каза тя.

Д-р Калудра също така подчерта, че процедурата по кръводаряване отнема не повече от 10 до 15 минути и че здрави хора на възраст от 18 до 65 години могат да даряват без проблем.

„Всички кръвни групи са необходими, но естествено, тези, които са най-разпространени сред населението, са и най-търсени за пациентите. Например Нула позитивната група е най-разпространена и следователно най-търсена“, каза тя пред КосоваПрес.

Сред дарителите има граждани, които виждат в акта морален и човешки дълг.

Валдете Идризи каза, че е благодарна за здравето си и че кръводаряването е най-малкото, което може да направи, за да помогне на някой друг.

„Това е хубаво чувство. Първо, благодарна съм за здравето си. Дарявайте кръв, спасявайте животи. Хубаво е да знаете, че кръвта ви може да помогне на някого и може би дори да спаси живота му“, каза тя.

Акцията по кръводаряване започна в 12:00 часа и продължи до 15:00 часа.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)