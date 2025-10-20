Българският лекарски съюз връчи годишните си награди. Отличията бяха връчени по време на церемония в Националния исторически музей.

Наградата за лекарска всеотдайност „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Димитър Бакалов, работещ в спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ бяха наградени доц. Евлоги Маринов (патология) от районната лекарска колегия в Плевен, проф. Темелко Темелков, (хирургия) от колегията във Варна, проф. Мая Кръстева –Вилмош (неонатология) от колегията в Пловдив и д-р Павлин Павлов (неврология) от колегията в Силистра.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха отличени д-р Наташа Пачовска от колегията в Плевен, проф. Милена Станева от столичната колегия, д-р Евелина Димова-Георгиева от колегията в Русе, д-р Лорис Мануелян от колегията в Бургас и д-р Стоян Борисов от столичната колегия.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ награди получиха проф. Николай Цонев от колегията във Варна, доц. Надя Магунска от столичната колегия и проф. Славчо Томов от колегията в Плевен.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ отличени бяха д-р Димо Димов - специализант в Перник, д-р Йоана Лесичкова от Велико Търново, д-р Ивайло Боев от Плевен, д-р Димитър Хаджиев от Пловдив, д-р Надица Шумка от София, д-р Божидар Василев от Стара Загора, д-р Метин Адилов от Варна.

Наградените и гостите на церемонията бяха поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова и министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.