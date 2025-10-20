Кметът на Свищов увери, че при построяването на възлова станция и електрическа подстанция ще има минимална сеч в Свищовската гора

На среща в сградата на Община Свищов представители на Инициативен комитет "Спрете изсичането на Свищовска гора" се срещнаха с кмета на Общината д-р Генчо Генчев. На срещата, която беше по повод протеста на жители на града преди дни, бяха представени причините за изграждането на възлова станция и електрическа подстанция в квартал „Симеон Ванков“.

Кметът на Свищов обясни, че новата възлова подстанция ще осигури резервен капацитет за индустрията и бизнеса, по-стабилно напрежение за домакинствата и по-малко аварии. По думите му съществуващата мрежа вече работи на предела на капацитета си и няма достатъчно мощност. Според него в противен случай градът рискува да загуби част от бъдещите си инвеститори, а чрез изграждането на индустриалната зона, за която са необходими двете станции, той има шанс да възроди своята местна икономика.

След експертни проучвания беше установено, че това е единственият подходящ терен за изграждането на подстанцията, защото е в достъп до съществуващи електрически трасета и не се намира в частна собственост. Изборът на мястото е направен въз основа на анализи от страна на Единния системен оператор (ЕСО), каза Генчев.

Той увери гражданите, че ще се извърши минимално изсичане и ще бъдат премахнати 12 декара гора, а не повече, както се спекулира в публичното пространство, като след това по закон е необходимо да се направи компенсаторно залесяване.

В отговор на опасенията, които споделиха жителите, кметът посочи, че нито една институция не е установила риск за природата и за здравето на хората.