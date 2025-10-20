Подробно търсене

Кметът на Свищов увери, че при построяването на възлова станция и електрическа подстанция ще има минимална сеч в Свищовската гора

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Кметът на Свищов увери, че при построяването на възлова станция и електрическа подстанция ще има минимална сеч в Свищовската гора
Кметът на Свищов увери, че при построяването на възлова станция и електрическа подстанция ще има минимална сеч в Свищовската гора
В Зала 1 на Община Свищов представители на Инициативен комитет „Спрете изсичането на Свищовска гора" се срещнаха с кмета на Общината Генчо Генчев (вдясно), на която бяха представени причините за изграждането на възлова станция и електрическа подстанция в квартал „Симеон Ванков“ в града. Срещата бе по повод организирания протест от инициативния комитет преди дни.Снимка: кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова (ПБ)
Свищов,  
20.10.2025 21:00
 (БТА)

На среща в сградата на Община Свищов представители на Инициативен комитет "Спрете изсичането на Свищовска гора" се срещнаха с кмета на Общината д-р Генчо Генчев. На срещата, която беше по повод протеста на жители на града преди дни, бяха представени причините за изграждането на възлова станция и електрическа подстанция в квартал „Симеон Ванков“.

Кметът на Свищов обясни, че новата възлова подстанция ще осигури резервен капацитет за индустрията и бизнеса, по-стабилно напрежение за домакинствата и по-малко аварии. По думите му съществуващата мрежа вече работи на предела на капацитета си и няма достатъчно мощност. Според него в противен случай градът рискува да загуби част от бъдещите си инвеститори, а чрез изграждането на индустриалната зона, за която са необходими двете станции, той има шанс да възроди своята местна икономика.

След експертни проучвания беше установено, че това е единственият подходящ терен за изграждането на подстанцията, защото е в достъп до съществуващи електрически трасета и не се намира в частна собственост. Изборът на мястото е направен въз основа на анализи от страна на Единния системен оператор (ЕСО), каза Генчев.

Той увери гражданите, че ще се извърши минимално изсичане и ще бъдат премахнати 12 декара гора, а не повече, както се спекулира в публичното пространство, като след това по закон е необходимо да се направи компенсаторно залесяване. 

В отговор на опасенията, които споделиха жителите, кметът посочи, че нито една институция не е установила риск за природата и за здравето на хората.

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:58 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация