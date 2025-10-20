Вратарят Люка Шевалие е един от най-добрите варианти за ПСЖ, вярва треньорът Луис Енрике

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие, който бе привлечен в отбора през лятото и в последните мачове допусна първите си грешки, е "един от най-добрите варианти, ако не и най-добрият", каза треньорът на парижани Луис Енрике преди гостуването на тима му на Байер Леверкузен, предаде АФП.

"Много съм доволен от Люка, за мен е от най-добрите опции, ако не е най-добрата за отбора. Доволен съм от представянето му. Когато привличане играч, мислим в перспектива. Той показа характер", сигурен е испанският специалист.

Шевалие е обвиняван за попадението при загубата от Олимпик Марсилия с 0:1, както и за първото попадение на Страсбург при равенството 3:3 последния уикенд.

"Мисля, че не помните колко години критикувахме Джиджо Донарума. Цели четири години го убихте. Когато си вратар на ПСЖ, трябва да живееш с това. Харесвам личността на Люка, нивото му. Уверени сме, че той ще е много важен за отбора години наред", каза Енрике.

"Важното е какво виждам аз от изявите му и това е достатъчно", добави треньорът, за който Шавалие е номер 1 пред руснака Матвен Сафонов и испанеца Ренато Марин.