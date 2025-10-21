Подробно търсене

Нотингам Форест назначи Шон Дайш на мястото на Постекоглу
Елитният английски отбор Нотингам Форест официално назначи бившия мениджър на Евертън Шон Дайш за нов мениджър, обяви клубът от Висшата лига.

"Бившият играч от школата на Форест се присъединява към клуба с договор до лятото на 2027 г. и ще поеме първия си мач в четвъртък вечер, когато „червените“ се изправят срещу ФК Порто в Лига Европа“, се казва в изявление на Форест.

Форест остана без треньор в събота, когато отборът отстъпи с 0:3 от Челси и клубният собственик Евангелос Маринакис освободи Ангелос Постекоглу минути след последния съдийски сигнал. Бившият треньор на Тотнъм се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте си мача начело на англичаните.  

 

