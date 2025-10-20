Делото срещу бившия лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън отново бе отложено

Делото срещу бившия лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън по обвинения в сексуален тормоз отново бе отложено и вероятно ще се проведе през следващата година, предаде Ройтерс, като се позова на съдебните власти.

Процесът срещу бившия лидер на северноирландската Демократична юнионистка партия и съпругата му Елинор бе отложено от март за 3 ноември, след като съдът получи информация, че Елинор не е в добро здвавословно състояние. Прокуратурата информира днес съда, че изчаква уточнения за състоянието ѝ.

Съдът ще заседава отново на 13 ноември и делото вероятно ще се проведе през следващата година, каза съдия Пол Рамзи.

Доналдсън, който по-рано бе сред най-известните политици в Северна Ирландия, през март миналата година се оттегли внезапно от ръководния партиен пост, след като партията му съобщи, че в миналото срещу него са били повдигани обвинения.

Политикът пледира невинен по обвиненията, сред които едно обвинение в изнасилване, 13 в посегателство и четири за грубо и непристойно поведение към дете. Предполага се, че това е станало в периода 1985-2008 година.

Елинор Доналдсън пледира невинна по три обвинения, сред които такива за подпомагане и подбуждане към изнасилване.