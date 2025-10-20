Подробно търсене

Делото срещу бившия лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън отново бе отложено

Анелия Пенкова
Делото срещу бившия лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън отново бе отложено
Делото срещу бившия лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън отново бе отложено
Бившият лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън. Снимка: Liam McBurney/PA via AP
Белфаст,  
20.10.2025 21:03
 (БТА)

Делото срещу бившия лидер на юнионистите в Северна Ирландия Джефри Доналдсън по обвинения в сексуален тормоз отново бе отложено и вероятно ще се проведе през следващата година, предаде Ройтерс, като се позова на съдебните власти. 

Процесът срещу бившия лидер на северноирландската Демократична юнионистка партия и съпругата му Елинор бе отложено от март за 3 ноември, след като съдът получи информация, че Елинор не е в добро здвавословно състояние. Прокуратурата информира днес съда, че изчаква уточнения за състоянието ѝ.

Съдът ще заседава отново на 13 ноември и делото вероятно ще се проведе през следващата година, каза съдия Пол Рамзи. 

Доналдсън, който по-рано бе сред най-известните политици в Северна Ирландия, през март миналата година се оттегли внезапно от ръководния партиен пост, след като партията му съобщи, че в миналото срещу него са били повдигани обвинения. 

Политикът пледира невинен по обвиненията, сред които едно обвинение в изнасилване, 13 в посегателство и четири за грубо и непристойно поведение към дете. Предполага се, че това е станало в периода 1985-2008 година.

Елинор Доналдсън пледира невинна по три обвинения, сред които такива за подпомагане и подбуждане към изнасилване. 

/СХТ/

Свързани новини

24.04.2024 15:48

Бившият лидер на юнионистите в Северна Ирландия се яви в съда по единадесет обвинения в сексуално насилие, включително изнасилване

Бившият лидер на северноирландската Демократична юнионистка партия (ДЮП) Джефри Доналдсън се яви днес за първи път в съда по безпрецедентните за политиката на Северна Ирландия единадесет обвинения в сексуално насилие, сред които и едно за изнасилване, предаде Ройтерс.
01.04.2024 12:53

Внезапното оттегляне на лидера на юнионистите в Северна Ирландия повдигна въпроси относно бъдещето на британската провинция

Лидерът на най-голямата юнионистка партия в Северна Ирландия Джефри Доналдсън миналия петък обяви, че се оттегля, след като му бяха повдигнати обвинения в сексуално насилие, съобщи Ройтерс. Шестдесет и една годишният Доналдсън е един от най-известните политици в британската провинция и е най-дълго служилият северноирландски депутат в британския парламент, в който е избран за първи път през 1997 година. Той е и бивш член на северноирландския парламент.
29.03.2024 20:32

Лидерът на юнионистката партия в Северна Ирландия подаде оставка заради обвинения в сексуално насилие

Лидерът на северноирландската Демократична юнионистка партия (ДЮП) Джефри Доналдсън подаде оставка, след като срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално насилие, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.Очаква се 61-годишният политик да се изправи пред съд в град Нюри на 24 април, след като бе арестуван и му бяха повдигнати обвинения във връзка със сексуално насилие от неговото минало.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:59 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация