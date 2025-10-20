Алекс Де Минор и Александър Бублик се класираха за втория кръг на турнира по тенис във Виена

site.btaАлекс Де Минор и Александър Бублик се класираха за втория кръг на турнира по тенис във Виена
Австралиецът Алекс Де Минор и Александър Бублик от Казахстан започнаха с победи участието си на тенис турнира във Виена АТП500 на твърди кортове с награден фонд 2 736 875 евро.
Де Минор, който е поставен под номер три в схемата на турнира, не срещна проблеми срещу австриеца Юрий Родионов - 6:4, 6:1.
Отлично започна и Бублик, който надигра на старта Алехандро Табило от Чили с 6:4, 6:4.
Напред продължава италианецът Матео Арналди, който се наложи над американеца Александър Ковачевич със 7:5, 6:4.
В друг сблъсък между Италия и САЩ се наложи американският представител - Брендън Накашима победи Лучано Дардери с 6:2, 7:5 за час и половина.
Фаворити в турнира са световните номер 2 и 3 Яник Синер (Италия) и Александър Зверев (Германия), които ще започнат участието си утре.
