Подробно търсене

ОБНОВЕНА Стефанос Циципас се оттегли от турнира по тенис във Виена, Лоренцо Музети се класира за втория кръг

Кремена Младенова
Стефанос Циципас се оттегли от турнира по тенис във Виена, Лоренцо Музети се класира за втория кръг
Стефанос Циципас се оттегли от турнира по тенис във Виена, Лоренцо Музети се класира за втория кръг
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Виена,  
21.10.2025 18:48 | ОБНОВЕНА 21.10.2025 21:21
 (БТА)

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас се оттегли от турнира на твърди кортове в австрийската столица Виена от сериите АТП 500 с награден фонд 2 736 875 евро.

"За съжаление, Стефанос Циципас се оттегли от надпреварата заради контузия на гърба. Той ще бъде заменен от "щастливия губещ" Хамад Меджедович", обявиха организаторите в социалните мрежи.

"Оздравявай бързо и се надяваме да те видим отново следващата година, Стефанос", добавиха още от турнира, обръщайки се към гърка.

В двубой от първия кръг участващият с "уайлд кард" представител на домакините Филип Мисолич елиминира аржентинеца Камило Уго Карабели със 7:5, 7:6(6) след два часа и 16 минути игра.

Мисолич ще се изправи срещу третия поставен Алекс де Минор (Австралия) в следващия етап.

Британецът Камерън Нори отстрани седмия поставен Андрей Рубльов (Русия) с 6:2, 6:7(5), 6:2 за два часа и седем минути игра. Нори доминираше в първия сет, поведе с 5:1 и го спечели с 6:2. Във втората част обаче Рубльов навакса пасив от 3:5 до преднина от 6:5 и се наложи в тайбрека. Ранен пробив в началото на решителния трети сет позволи на Нори да дръпна с 3:0 и да приключи срещата с първия си мачбол при 6:2.

Успех на старта постигна и Томас Мартин Ечевери (Аржентина), който се наложи над участващия с "уайлд кард" Николай Будков Кяер (Норвегия) с 6:3, 6:3 в мач, продължил 70 минути.

Ечевери ще играе срещу четвъртия поставен Лоренцо Музети във втория кръг, след като италианецът преодоля сърбина Хамад Меджедович с 6:4, 6:3.

Напред се класира и Франсиско Серундоло (Аржентина), който надигра Алекс Микелсен (САЩ) с 6:3, 6:1 в двубой, продължил само 69 минути. Серундоло ще играе срещу осмия в схемата Александър Бублик от Казахстан в следващия етап.

/КМ/

Свързани новини

21.10.2025 09:17

Петият в схемата Карен Хачанов отпадна в първия кръг на турнира по тенис във Виена

Петият в схемата Карен Хачанов отпадна в първия кръг на турнира по тенис във Виена АТП500 на твърди кортове с награден фонд 2 736 875 евро. Руснакът загуби от нидерландеца Талон Грикспоор с 3:6, 7:5, 4:6 за малко  повече от два часа игра. Във втория
20.10.2025 20:39

Алекс Де Минор и Александър Бублик се класираха за втория кръг на турнира по тенис във Виена

Австралиецът Алекс Де Минор и Александър Бублик от Казахстан започнаха с победи участието си на тенис турнира във Виена АТП500 на твърди кортове с награден фонд 2 736 875 евро. Де Минор, който е поставен под номер три в схемата на турнира, не срещна
27.10.2024 17:24

Джак Дрейпър спечели титлата на турнира във Виена

Британецът Джейк Дрейпър спечели титлата на турнира по тенис АТП 500 на твърди кортове във Виена (Австрия) с награден фонд 2,62 милиона евро. На финала 22-годишният британец се наложи над руснака Карен Хачанов с 6:4, 7:5 за малко повече от час и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:32 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация