Петият в схемата Карен Хачанов отпадна в първия кръг на турнира по тенис във Виена

Мирослав Димитров
AP Photo/Mahesh Kumar A.
Виена,  
21.10.2025 09:17
 (БТА)

Петият в схемата Карен Хачанов отпадна в първия кръг на турнира по тенис във Виена АТП500 на твърди кортове с награден фонд 2 736 875 евро.

Руснакът загуби от нидерландеца Талон Грикспоор с 3:6, 7:5, 4:6 за малко  повече от два часа игра.

Във втория кръг нидерландецът ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима, който се наложи над италианеца Лучано Дардери с 6:2, 7:5.

По-рано австралиецът Алекс Де Минор и Александър Бублик от Казахстан започнаха с победи участието си на турнира във Виена.

/МД/

