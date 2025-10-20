Проучване доказва, че 60 хиляди деца в САЩ са били защитени от алергия чрез ранно захранване с фъстъци

Десет години, след като изследване доказа, че храненето на бебета с продукти, съдържащи фъстъчен протеин, може да предотврати развитието алергия към фъстъци, ново проучване установи, че прилагането на тези мерки вече има значителни резултати, съобщи Асошиейтед прес.

Около 60 000 деца в САЩ към днешна дата са избегнали развитието на алергия към фъстъците, след като насоките, дадени за първи път през 2015 г., преобръщат медицинската практика с препоръката алергенът на фъстъците да бъден включен при захранването на кърмачета още от четиримесечна възраст.

Като нещо забележително определя тези резултати д-р Дейвид Хил, алерголог и изследовател в Детската болница във Филаделфия и автор на проучване, публикувано в медицинското списание Pediatrics. Той и колегите му анализират електронни здравни досиета от десетки педиатрични практики в САЩ, за да проследят диагнозите, свързани с хранителни алергии при малки деца, преди, по време и след издаването на насоките за захранване.

„Днес има по-малко деца с хранителни алергии, отколкото щяха да бъдат, ако не бяхме положили тези усилия“, казва д-р Дейвид Хил.

Изследователите установяват, че алергиите към фъстъци при деца до тригодишна възраст са намалели с над 27 на сто, след като насоките за деца с висок риск са издадени за първи път през 2015 г., и с над 40 процента, след като препоръките са разширени през 2017 г.

Тези резултати засега не са достатъчно значими, за да се отразят на общото увеличение на хранителните алергии в САЩ през последните години. Засегнати са около 8 на сто от децата, като в това число над 2 процента са с алергия към фъстъци. Тя се проявява, когато имунната система на организма погрешно идентифицира протеините във фъстъците като вредни и отделя химикали, които предизвикват алергични симптоми, включително уртикария, респираторни оплаквания и понякога животозастрашаваща анафилаксия.

В продължение на десетилетия лекарите препоръчват захранването на децата с фъстъци и други храни, които е вероятно да предизвикат алергии, да се отложи до тригодишна възраст. Но през 2015 г. Гидиън Лак от Кингс колидж публикува новаторското проучване Ранно обучение за алергията към фъстъци (LEAP), припомня Асошиейтед прес.

В него той и колегите му доказват, че въвеждането на фъстъчени продукти в ранна детска възраст намалява бъдещия риск от развитие на хранителни алергии с над 80 процента. По-късен анализ сочи, че защитата в организма на рано захранените с фъстъци деца се запазва при около 70 на сто от тях и в юношеска възраст. Изследването поставя началото на нови насоки, призоваващи към ранно въвеждане на фъстъци в менюто на бебетата, но прилагането им на практика протича бавно. Само около 29 на сто от педиатрите и 65 процента от алерголозите съобщават, че са следвали разширените насоки, издадени през 2017 г., установяват проучванията, цитирани от Асошиейтед прес.