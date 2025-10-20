Треньорът на Септември Стамен Белчев: "Изненада ме дузпата на Бертран, не успях да я видя"

Треньорът на Септември Стамен Белчев най-после се зарадва на три точки на тима, спечелени при гостуването на Арда.

"Първото полувреме стояхме много добре на терена, успяхме да пресираме съперника, създадохме положения. Бяхме се подготвили добре. За съжаление след почивката отново приехме играта в половината си, но този път все пак успяхме да се противопоставим", коментира бившият треньор на ЦСКА.

"Труден мач, то за нас няма лесен мач в интерес на истината. Сега не бива да се отпускаме, защото съвсем скоро ни предстои гостуване на Ботев (Враца), който е много добър отбор с добри футболисти", предупреди той.

"Не успях са видя дузпата на Фурие, имаше хора пред мен и мен ме изненада това изпълнение. Не разчитаме само на Бертран, използваме качествата му, но имаме много футболисти, които имат принос", каза още Стамен Белчев.