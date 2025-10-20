Голмайсторът на Първа лига Бертран Фурие донесе успех на Септември срещу Арда с нестандартно изпълнение на дузпа

Арда - Септември - 0:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 28-дузпа

Кърджали, стадион "Арда Арена"

съдия - Венцислав Митрев

асистенти - Дениз Соколов, Павлета Рашкова

жълти картони - Ивелин Попов, Димитър Велковски, Атанас Кабов (Арда), Никола Фонтен, Янко Георгиев (Септември)

червен картон - Никола Фонтен (Септември) 87'

състави:

Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Дейвид Идолу (68 - Серкан Юсеин), Андре Шиняшики (79 - Иван Тилев), Патрик Луан (68 - Георги Николов), Емил Виячки, Димитър Велковски, Ивелин Попов, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (46 - Атанас Кабов)

Септември: Янко Георгиев, Кубрат Йонашчъ (90+7 - Божидар Томовски), Робин Схаутен, Мартин Христов, Себастиан Уейд, Матео Стаматов (61 - Симеон Василев), Клери Сербер (78 - Галин Иванов), Никола Фонтен, Моисес Пара (78 - Валентин Озорнвафор), Йоан Бауренски (61 - Стоян Стоичков), Бертран Фурие



Септември победи Арда с 1:0 при гостуването си в Кърджали в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение за тима от София вкара Бертран Фурие от дузпа в 28-ата минута. Това бе девето попадение за тарана, който вече еднолично е голмайстор в първенството до момента. Арда пък се завърна за първи път в Кърджали след повече от месец, в който бе сменено тревното покритие на стадиона. В самия край на мача Септември остана с десет души, след като Никола Фонтен бе изгонен от терена заради втори жълт картон. Това е трета победа за Септември през сезона и първа при гостуване.

Септември започна по-агресивно мача, като осъществи натиск в първите минути. Фурие направи бързо пропуск, а в 11-ата минута и Ебоа Ебоа от домакините пропусна да вкара с глава от удобно положение.

В средата на първата част столичани получиха правото да изпълнят дузпа, след като Феликс Ебоа Ебоа очевидно спря с ръка топката, която отиваше към вратата на Анатолий Господинов. Голмайсторът в първенството Фурие изпълни нестандартно без засилка, като вратарят дори не мръдна, а след това протестира, че не е имало сигнал за изпълнение.

В добавеното време на първата част Ивелин Попов падна в наказателното поле на гостите след контакт с Кубрат Йонашчъ. Съдията Венцислав Митрев веднага показа дузпа, но след известно време за видео консултация, бе извикан да прегледа ситуацията и той промени решението си, като отмени наказателния удар и показа жълт картон на Попов за симулация, тъй като той тръгна да се хвърля още преди контакта със защитника и умишлено потърси нарушението.

След почивката Арда хвърли повече сили напред в търсене на гола, но създаде твърде малко положения. В средата на полувремето резервата Атанас Кабов бе изведен в удобно положение, но вратарят Янко Георгиев изби топката в корнер.

Малко по-късно домакините направиха бърза и нестандартна атака, при която Ивелин Попов майсторски изведе Кабов сам срещу вратаря, последният копна топката над вратаря, но тя се отби в десния стълб.

В 87-ата минута Фонтен от гостите напусна терена заради втори жълт картон. Арда се разбърза накрая, като в добавеното време стигна до шут на Ивелин Попов отблизо, който вратарят Янко Георгиев изби, а топката се удари и в левия стълб на вратата.

Така Септември остана в дъното на класирането, но вече се изравни по точки с Монтана, Славия и Ботев (Пловдив). Арда е на 11-о място с 12 точки.