Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов, каза Илияна Йотова на церемонията за наградите на лекарския съюз

Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в поздравлението си към лекарите по време на официална церемония за връчването на наградите на Българския лекарски съюз (БЛС) и приза „Лекар на годината 2025“

Всеки, избрал този път, не чака нито титли, нито награди, за него успехът са спасените човешки животи, а за това няма единица мярка. Всеки човешки живот – един спасен, вече е чудо. Днес всички, които сме се събрали, а надявам се - и обществото, могат да кажат две думи – „Докторе, благодаря“. Няма как да бъдеш добър лекар, ако не си добър човек – тази максима вие доказвате всеки ден с професионализма и с отношението към пациентите, каза още тя. Вие виждате човека с неговото страдание, но и с неговата надежда, за вас той не е статистика, нито цифра, нито проценти. Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов, знаете, че хуманността не е автоматизъм, от вас зависи много – човешките съдби, отбеляза вицепрезидентът.

Ще дадем награди на най-добрите за тази година, а вие, наградените, сте моралните лидери на нашето общество, защото не чакате нито пари, нито власт, нито положение, а искате да дадете всичко от себе си, за да могат хората да бъдат здрави и щастливи, посочи Илияна Йотова и добави, че днешното събитие би трябвало да бъде послание към цялото ни общество, защото нашето признание към лекарите е изцеление за цялото ни общество, което трябва да знае какво влага в смисъла на признанието и на благодарността. Вие не се нуждаете само от аплодисментите, заслужавате ги навсякъде където сте, каза още тя. Йотова отправи послание и към младите лекари, избрали този професионален път, посочвайки, че това вече е гаранция за техния личен и професионален успех. Ние оценяваме вашия избор, искаме да бъдем с вас, защото утре в ръцете ви ще бъде човешкото здраве. Трябва да имате условия да се изучите, по-старите лекари да ви подадат ръка, вярвайте им, те наистина са много добри. Ние ви дължим нашето уважение и поклон, обърна се към всички лекари вицепрезидентът.

Поводът, който ни събира днес – Денят на българския лекар, е сред онези специални моменти, в които обществото се обръща с признание и благодарност към хората, които всеки ден избират да бъдат в услуга на другите, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Наградите са едно от най-престижните отличия в медицината, доказват, че трудът на медиците не остава невидим. Най-голямото удовлетворение е благодарността на пациента, добави той. Убеден съм, че с всяка следваща година броят на добрите лекари ще се увеличава, вярвам, че с действията си ще продължим да издигаме авторитета на българския лекар, допълни министър Кирилов.

Днес е ден, в който спираме, за да си спомним кои сме ние и защо сме избрали този път, каза Николай Брънзалов, председател на БЛС. Да бъдеш лекар, е избор на сърцето, да лекуваш означава да вярваш, да поемаш болката на другия, да даряваш енергия, дори и когато силите са на предела и затова днес искам да кажа искрено „благодаря“ – за човещината, че не се предавате, че продължавате да лекувате с ум, сърце и вяра, каза още д-р Брънзалов. Нека св. Иван Рилски ни закрила и да ни вдъхва сили да бъдем по-смели, по добри и съпричастни, пожела той.

Това е празник на хората, които всеки ден защитават най-висшата ценност в живота, празник е на мисията, която изисква знания, смелост, отговорност и най-вече сърце, каза омбудсманът Велислава Делчева. Вярвам, че отношението към лекарите е огледалото на възгледите на обществото. Вашите искания за достойно отношение и възможности са напълно оправдани, обърна се към младите лекари тя.

На церемонията присъстват още управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски, омбудсманът Велислава Делчева, ръководствата на съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на професионалистите по здравни грижи, и др.