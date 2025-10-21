Депутатите от „ДПС – Ново начало“ ще поискат от КЗП и КЗК информация за изпълнението на мерките срещу спекулата на цените

Депутатите от „ДПС – Ново начало“ ще поискат от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) информация за изпълнението на мерките срещу спекулата на цените, за да се подготвят следващите законодателни инициативи, с които да бъдат защитени хората от спекулата. Това стана по време на заседание на парламентарната група, съобщиха от партията на страницата си във Фейсбук.

След срещите и приемните с граждани, които народните представители от „ДПС – Ново начало“ правят всяка седмица, депутатите информираха, че в районите им хората изпитват притеснения и затруднения заради спекулативно нарастване на цените, допълват от формацията.

Народните представители обсъдиха практиките за натиск върху цените на храните в европейските страни и конкретно Гърция и Румъния, които имат модели, с действието на които поевтиняването на основни хранителни стоки е между 10% и 45%.

От парламентарната група посочват, че вече са предложили мерки за олекотяване на натиска на инфлацията върху храните, но отчетоха и значението на контрола от компетентните органи от страна на държавата.