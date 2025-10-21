site.btaОбщинският съвет на Стамболийски прие декларация срещу бъдещи замърсяващи производства
Общинският съвет на Стамболийски прие декларация срещу бъдещи замърсяващи производства по време на извънредно заседание днес. То бе свикано, за да бъде предоставена наличната в администрацията информация относно терена на бившия завод „Монди“, който прекрати дейността си по-рано тази година.
В началото на заседанието кметът на Стамболийски Петър Неделев посочи, че администрацията няма никаква информация за водените преговори за продажба на предприятието, което не е отговорило на писмата на министерства и общината. Той допълни, че в момента там работят около 70 души, които са ангажирани с екологичното почистване на площадките, което имат като задължение. Останалите около 230 служители са съкратени с обезщетение.
Няма да допуснем на територията на общината да бъде разполагано каквото и да е производство, свързано с изгаряне на отпадъци, тежка химическа дейност или потенциално замърсяване на въздуха, водата и почвата, пише в декларацията. В нея се заявява, че администрацията ще противодейства на всеки опит за въвеждане на подобни производства с всички законови, административни и обществени средства, включително чрез съдебни действия, обществени протести и активен граждански контрол.
Всички присъстващи 20 съветници се подписаха в декларацията, която настоява бившият завод „Монди Стамболийски“ да се развие като модерна зона за чисти технологии, зелени производства и устойчиви инвестиции, които създават работни места, без да застрашават природата и живота на хората. Те призоваха Министерският съвет и министерствата на околната среда и водите, на икономиката и индустрията, на енергетиката, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, областният управител на област Пловдив и всички контролни и компетентни органи да не допуснат под каквато и да е форма одобрение, лицензиране, разрешение или подкрепа за дейност, която може да причини замърсяване, екологичен риск или вреда на населението в община Стамболийски.
Председателят на Общинския съвет Венера Башова припомни, че през 1952 г. е създаден Държавен целулозен комбинат „Стефан Кираджиев“, преименуван на „Целхарт“, а през 2006 г. заводът става част от „Монди Груп“. Тя също призова за пълна прозрачност на процедурата по продажбата и бъдещите инвестиционни намерения и участие на Общинския съвет и гражданите във всеки етап на обсъждането и вземането на решения.
В същото време пред сградата на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927“ в града се състоя граждански митинг. Той беше организиран от инициативен комитет с искане за пълна прозрачност относно бъдещи сделки за продажба на завод "Монди" и инвестиционни намерения, свързани със замърсяващи производства. Опасенията на хората са, че заводът ще бъде закупен и превърнат в предприятие за изгаряне на отпадъци.
Към настоящия момент смяната на собственост на "Монди Стамболийски" не е факт, а предметът на дейност на завода не е променян. Това съобщи в началото на октомври министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на въпрос на народния представител Стоян Таслаков от ПГ "Възраждане", който каза, че до него е достигнала непотвърдена информация, че българска компания е решила да закупи завода, с цел да се изгарят отпадъци.
/АБ/
