Общинският съвет на Стамболийски прие декларация срещу бъдещи замърсяващи производства по време на извънредно заседание днес. То бе свикано, за да бъде предоставена наличната в администрацията информация относно терена на бившия завод „Монди“, който прекрати дейността си по-рано тази година.

В началото на заседанието кметът на Стамболийски Петър Неделев посочи, че администрацията няма никаква информация за водените преговори за продажба на предприятието, което не е отговорило на писмата на министерства и общината. Той допълни, че в момента там работят около 70 души, които са ангажирани с екологичното почистване на площадките, което имат като задължение. Останалите около 230 служители са съкратени с обезщетение.

Няма да допуснем на територията на общината да бъде разполагано каквото и да е производство, свързано с изгаряне на отпадъци, тежка химическа дейност или потенциално замърсяване на въздуха, водата и почвата, пише в декларацията. В нея се заявява, че администрацията ще противодейства на всеки опит за въвеждане на подобни производства с всички законови, административни и обществени средства, включително чрез съдебни действия, обществени протести и активен граждански контрол.

Всички присъстващи 20 съветници се подписаха в декларацията, която настоява бившият завод „Монди Стамболийски“ да се развие като модерна зона за чисти технологии, зелени производства и устойчиви инвестиции, които създават работни места, без да застрашават природата и живота на хората. Те призоваха Министерският съвет и министерствата на околната среда и водите, на икономиката и индустрията, на енергетиката, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, областният управител на област Пловдив и всички контролни и компетентни органи да не допуснат под каквато и да е форма одобрение, лицензиране, разрешение или подкрепа за дейност, която може да причини замърсяване, екологичен риск или вреда на населението в община Стамболийски.

Председателят на Общинския съвет Венера Башова припомни, че през 1952 г. е създаден Държавен целулозен комбинат „Стефан Кираджиев“, преименуван на „Целхарт“, а през 2006 г. заводът става част от „Монди Груп“. Тя също призова за пълна прозрачност на процедурата по продажбата и бъдещите инвестиционни намерения и участие на Общинския съвет и гражданите във всеки етап на обсъждането и вземането на решения.

В същото време пред сградата на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927“ в града се състоя граждански митинг. Той беше организиран от инициативен комитет с искане за пълна прозрачност относно бъдещи сделки за продажба на завод "Монди" и инвестиционни намерения, свързани със замърсяващи производства. Опасенията на хората са, че заводът ще бъде закупен и превърнат в предприятие за изгаряне на отпадъци.

Към настоящия момент смяната на собственост на "Монди Стамболийски" не е факт, а предметът на дейност на завода не е променян. Това съобщи в началото на октомври министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на въпрос на народния представител Стоян Таслаков от ПГ "Възраждане", който каза, че до него е достигнала непотвърдена информация, че българска компания е решила да закупи завода, с цел да се изгарят отпадъци.